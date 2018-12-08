Прием врача станет платным? В Минздраве дали объяснение

Информация о том, что с 2019 года прием семейного врача и все медицинские услуги в Украине будут платными для пациентов, является фейком.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, уточнив, что подобные сообщения от амбулаторий ей присылают люди из разных городов Украины.

"Суть такова – обратитесь к нам срочно, чтобы выбрать своего врача, потому что "с нового года все станет платным". Это или плохая осведомленность руководства медучреждений об изменениях или одно из очень неудачных проявлений конкуренции пациента", – отметила Супрун.

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Она пояснила, что Минздрав отправил письмо в департаменты и управления здравоохранения всех регионов Украины с разъяснением.

"Во-первых, до июня 2019 год включительно, все коммунальные медицинские учреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры, будут получать оплаты по договору с Национальной службы здоровья Украины также за пациентов, которые не подписали с ними декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского учреждения", – уточнила она.

По словам Супрун, именно с нового года ничего не изменится, и пациенты смогут получить бесплатную помощь даже без декларации.

"Если видите объявление, которое пытается вас убедить в противном, не нужно сразу же бежать в ту же амбулаторию, если не планировали там выбирать себе врача. У вас еще достаточно времени, чтобы выбрать специалиста там, где пожелаете. Но учитывайте, что количество мест у врачей ограничено, поэтому откладывать до последнего не стоит. Во-вторых, даже после июня следующего года, пациенты, которые не выбрали своего врача или находятся в другом городе или селе, могут получить неотложную помощь бесплатно", – подчеркнула Супрун.

То есть первичную медицинскую помощь предоставят бесплатно в любом медучреждении, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. А медик, к которому обратится пациент, может предложить заключить декларацию с ним или посоветовать другого врача.

"Главное помните, что смысл трансформации первичной медицинской помощи в том, что мы свободно можем выбирать своих врачей. Принудительно ходить к врачу только в определенный медучреждение не должен никто", – добавила Супрун.

Ранее OBOZREVATEL поинтересовался у украинцев, которые обращались в государственные медицинские учреждения после 1 января 2018 года, что для них изменилось.