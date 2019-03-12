Преимущества роботизированных аптек: большие очереди остаются в прошлом

Современные технологии, которые призваны упрощать нашу жизнь, окружают повсюду. Инновации прочно вошли и в фармацевтическую сферу. Роботизированные аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Благодия" ежедневно демонстрируют работу электронных "фармацевтов" — роботов Pharm Bot. Этот высокотехнологичный робот имеет массу преимуществ, одно из которых — значительное ускорение процесса обслуживания покупателей.

Процесс обслуживания посетителя аптеки изнутри значительно сложнее, чем кажется со стороны. Каждый раз, получив заказ, провизор должен найти товар среди более чем 15000 наименований и принести его покупателю. Весь этот процесс может занять несколько минут, а покупатели тем временем ждут в очереди. Однако аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Благодия" уже несколько лет используют в своей работе фармацевтического робота, что значительно ускоряет процесс обслуживания! Зачем выполнять монотонную работу, если ее можно поручить аптечном работу PharmBot?

PharmBot — это аптечный робот, который объединил в себе многолетний опыт и новейшие технологические разработки. Он хранит в себе одновременно более 10000 упаковок, а время выдачи заказанного препарата сократилось до 7 секунд! В свою очередь, провизор может уделить больше внимания покупателю, предоставить подробную консультацию, а не тратить время на поиск препаратов на складе!

Благодаря внедрению PharmBot в роботизированных аптеках покупателям больше не приходится тратить много времени в длинных очередях.

Кстати, еще одним неоспоримым плюсом роботизированных аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Благодия" стали постоянные акционные предложения. К примеру, сейчас роботизированные аптеки проводят акцию "Лютий березень", в рамках которой снижены цены до 20%* на сезонные препараты, витамины, чаи, косметику, средства для женской и детской гигиены и многое другое.

*Акция действует с 01.01.2019 по 30.03.2019 г. в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Благодия". Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционные товары до 20%. Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации можно узнать у провизоров аптек. Количество акционного товара ограничено.

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