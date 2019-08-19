Уважаемое сообщество!!!

Пока все внимание приковано к провалам Супрун в сфере закупок и трансплантации, все забыли о еще одном ее "провальном проекте".

Поскольку запустить свои "карманные" компании у руководителей Минздрава (Супрун, Илика, Янчука и других) и ДБЦ не получилось (даже совместно проведя рейдерский захват ДБЦ), то они решили хотя бы разорвать уже существующие договора на линейный ускоритель и на лабораторию.

Самое интересное, что при полном отсутствии условий для установления линейного ускорителя, закупку на оборудование до линейного ускорителя никто отменять не собирается (ну это уже вопрос к правоохранительным органам, почему они до сих пор закрывают глаза на все это).

Очевидно, НИР (Национальный институт рака) будет ждать установления линейного ускорителя еще по крайней мере лет так 7 (так же как и лабораторию). Очевидно, за неимением ума, единственное что смогла эта мразь, это заняться взяточничеством и дискредитацией руководства НИР.

Интересно, следующее чего ждать, это смена руководства НИР?

И главный врач НИР – Безносенко Андрей Петрович, прекрасная для этого кандидатура. Кстати, который дружит с некоторыми "журналюжкамы", которые живут на заморские гранты ...

FB Правека Правданира

Персона, которая всегда находилась "в тени", "любимец" Ульянки Супрун и тот, кто прописывает тендерную документацию на лекарства в НИР (так выгодно Улянке).

Даже не удивимся, что эта "крысиная" подстава со взятками именно Безносенка А.П., ведь перспективка занять кресло директора НИР такая привлекательная, как для Безносенко А.П. так и для Супрун, Илика, Янчука и прочей мрази.

P.S. Мы уже неоднократно публиковали о взятках в НИР, даже с видеодоказательствами, но, к сожалению, главный врач делает вид, что это происходит не в его заведении. Ведь именно он является ответственным за взяточничество в возглавляемой им клинике.

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