Появились новые подробности о подписании договоров с врачами

С апреля в рамках медицинской реформы в Украине начинается кампания по выбору семейного врача, терапевта или педиатра, а также подписанию с ним договоров.

Этот процесс вызывает у украинцев множество вопросов, в частности, когда появятся эти договора, нужно ли записываться на прием и как зарегистрироваться в системе "E-Health". В Минздраве дали более подробные разъяснения.

Итак, по поводу бланков договоров с врачом. В поликлиниках и амбулаториях их не будет. Попросту потому, что они не нужны, ведь все декларации составляются в электронном виде. А подписать их можно будет только после того, как медучреждение подключится к системе "E-Health" ("Электронное здоровье").

Пациентам самостоятельно регистрироваться в общей системе тоже не нужно – этим будут заниматься представители медучреждения во время подписания договора между врачом и пациентом. Потому не стоит переживать, если у вас нет гаджета для доступа к интернету.

При этом при подписании договора нужно обязательно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка (если речь идет о подписании документа с педиатром) и, по возможности, мобильный телефон.

Также не нужно и предварительно записываться на прием к врачу или в медучреждение, чтобы подписать договор. Все будет происходить в режиме живой очереди на протяжении рабочего дня медучреждения либо в определенные часы работы (по усмотрению медучреждения).

Ранее "МедОбоз" писал шпаргалку о том, как правильно подписать договор с врачом.