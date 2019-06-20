"Поедают плоть": ученые выяснили, чем опасны пляжи

Глобальное потепление привело к тому, что на пляжах распространяются опасные для человека бактерии.

Так, ученые привели в пример активное размножение микробов в заливе Делавэр, недалеко от Нью-Джерси (США), сообщает Live Science.

Микроорганизмы под названием Vibrio vulnificus обитают в океане, но могут распространяться в ранее нетронутые пляжные воды благодаря изменению климата. Они вызывают сепсис, обширное разрушение кожи и соединительных тканей.

Люди могут заразиться бактериями двумя способами:

если они употребляют загрязненные морепродукты;

при контакте открытой раны с водой.

Ранее MedOboz сообщал, что на Луганщине 27 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.

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