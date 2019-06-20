Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

"Поедают плоть": ученые выяснили, чем опасны пляжи

932Читать материал на украинском

Глобальное потепление привело к тому, что на пляжах распространяются опасные для человека бактерии.

Так, ученые привели в пример активное размножение микробов в заливе Делавэр, недалеко от Нью-Джерси (США), сообщает Live Science.

Микроорганизмы под названием Vibrio vulnificus обитают в океане, но могут распространяться в ранее нетронутые пляжные воды благодаря изменению климата. Они вызывают сепсис, обширное разрушение кожи и соединительных тканей.

Новости
Детям нельзя категорически! Названо самое опасное мороженое в Украине
"Поедают плоть": ученые выяснили, чем опасны пляжи

Люди могут заразиться бактериями двумя способами:

  • если они употребляют загрязненные морепродукты;

  • при контакте открытой раны с водой.

Ранее MedOboz сообщал, что на Луганщине 27 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.

Тема
Летний отдых
Место
США
Теги
здоровьеотдыхинфекция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины