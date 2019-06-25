Найдена неожиданная причина выносливости у спортсменов

В кишечнике спортсменов содержатся специальные бактерии, которые могут повысить их работоспособность.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США), пишет Live Science.

У этой категории людей обнаружено большее количество кишечных микроорганизмов под названием Veillonella atypica, особенно после окончания гонки, по сравнению с людьми, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Эксперты объясняют установленную связь тем, что Veillonella питаются молочной кислотой – соединением, которое вырабатывается в мышцах во время тренировки. Кроме того, микробы синтезируют пропионат, который может помочь улучшить спортивные показатели.

В кишечнике спортсменов содержатся специальные бактерии Коллаж

По мнению авторов, в перспективе пробиотик с Veillonella могли бы использовать обычные люди для улучшения своих физических способностей при выполнении упражнений. Это могло бы защитить их от хронических заболеваний, включая диабет.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые обнаружили связь между изменениями в микробиоме кишечника и фибромиалгией – заболеванием, которое сопровождается хронической болью в мышцах и нарушением сна.

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