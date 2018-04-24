Повышают риск смерти: когда нельзя принимать антибиотики

Часто многие сами себе "назначают" антибиотики, хотя на самом деле в это время они вовсе не нужны. Тем более, что бактерии могут адаптироваться к лекарствам, вызывая серьезную бактериальную инфекцию.

Из-за этого, по данным ВОЗ, ежегодно в ЕС умирают 25 000 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Итак, вот 5 случаев, когда принимать антибиотики совершенно бессмысленно.

Новости Популярный антибиотик оказался потенциально опасным

Грипп, простуда и другие вирусные заболевания

Антибиотики подавляют рост бактерий или убивают их. Они не влияют на вирусы. А грипп - вирусное заболевание, только из-за осложнений которого может возникнуть бактериальная инфекция.

Потому только врач назначает антибиотики в таком случае.

Бронхит, синусит, инфекция уха

Эти заболевания возникают вследствие как вирусных, так и бактериальных инфекций.

Но не спешите лечить их антибиотиками. Даже если их спровоцировали бактерии, доктор назначает антибиотики только в действительно тяжелых случаях.

Воспаление глаз

Когда вам в аптеке предлагают капли с содержанием антибиотиков из-за покраснения и воспаления глаз, подумайте прежде чем соглашаться. Если не знаете точно, чем спровоцировано воспаление, не покупайте ненужные лекарства. Иначе вы не только выбросите деньги на ветер, но и рискнете собственным здоровьем.

Порезы

Не используйте антибактериальные мази "для профилактики инфекции" при незначительных порезах, потому что инфицируются на самом деле лишь 3% ран.

Врач назначает антибиотики только в определенных случаях поверхностных ран (например, при диабете, ранах на ногах, повреждений более 5 см, или загрязненных).

Профилактика заболевания

Не принимайте антибиотики "для профилактики". Антибиотики - это лекарства, которые может назначить только врач в зависимости от характера инфекции. И если чрезмерно, необоснованно и бесконтрольно принимать их, бактерии видоизменяются и становятся к ним нечувствительны. А это увеличивает расходы на лечение, продолжительность госпитализации и повышает риск смерти.

Ранее "МедОбоз" писал о супербактериях, на которые антибиотики не действуют.