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/ Новости медицины

Пострадало более 811 миллионов человек: в ООН заявили о глобальной проблеме

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Представители Организации объединенных наций сообщили о серьезной мировой проблеме – росте числа голодающих людей.

Доклад ООН показывает, что в 2018 году более 820 миллионов человек пострадали от истощения. Проблема начала обостряться три года назад в результате изменения климата и конфликтов, сообщает Daily Mail.

В сбоях в производстве продуктов питания, которые привели к увеличению количества пострадавших, эксперты обвиняют ухудшение климатических условий. Это привело к тому, что все меньше людей занимаются выращиванием или производством продуктов сельского хозяйства.

В мире 820 миллионов человек голодают

В мире 820 миллионов человек голодают

24tv.ua

Также в отчете идет речь о распространении ожирения, что объясняется недостаточным запасом здоровой пищи.

Несмотря на то, что в Азии и Африке проживают 9 из 10 недоедающих детей в мире, в этих странах также находятся почти три четверти детей с избыточным весом.

В Африке 20% людей голодают, тогда как в Азии проблема недоедания затронула 12% населения.

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Голод в Азии

Голод в Азии

Скриншот dailymail.co.uk

Голод в Африке

Голод в Африке

unian.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что наряду с действительно тревожным состоянием экологии в Украине наблюдается тенденция к учащению спекуляций на экологических проблемах.

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