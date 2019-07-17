Пострадало более 811 миллионов человек: в ООН заявили о глобальной проблеме

Представители Организации объединенных наций сообщили о серьезной мировой проблеме – росте числа голодающих людей.

Доклад ООН показывает, что в 2018 году более 820 миллионов человек пострадали от истощения. Проблема начала обостряться три года назад в результате изменения климата и конфликтов, сообщает Daily Mail.

В сбоях в производстве продуктов питания, которые привели к увеличению количества пострадавших, эксперты обвиняют ухудшение климатических условий. Это привело к тому, что все меньше людей занимаются выращиванием или производством продуктов сельского хозяйства.

В мире 820 миллионов человек голодают 24tv.ua

Также в отчете идет речь о распространении ожирения, что объясняется недостаточным запасом здоровой пищи.

Несмотря на то, что в Азии и Африке проживают 9 из 10 недоедающих детей в мире, в этих странах также находятся почти три четверти детей с избыточным весом.

В Африке 20% людей голодают, тогда как в Азии проблема недоедания затронула 12% населения.

Голод в Азии Скриншот dailymail.co.uk

Голод в Африке unian.ua

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