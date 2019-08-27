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После укуса комара у девушки остановилось сердце: названа болезнь

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В Англии у девушки после укуса комара на три минуты остановилось сердце.

25-летняя Ким Робинсон рассказала, как угодила на больничную койку после укуса насекомого в ногу, передает Daily Mirror.

"Место укуса чесалось, а на следующий день воспалилось. Но я не придавала этому особого значения. Мне казалось, что я приму антибиотик, и все пройдет", – вспоминала она.

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Однако ее нога продолжала воспаляться, и девушке даже стало тяжело ходить. После того, как она несколько раз потеряла сознание, пострадавшая обратилась в больницу. Врачи обнаружили у нее некротический фасциит – инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Медики сразу же заявили, что больная нуждается в срочной операции и рискует остаться без ноги.

Во время операции у нее ухудшилось состояние легкого, и даже остановилось сердце. Врачам пришлось ввести ее в искусственную кому на пять дней.

Ким Робинсон

Ким Робинсон

Daily Mirror

"Я проснулась и не осознавала, что была в коме. Когда мой бывший возлюбленный показал дату на календаре, я испытала шок", – поделилась Робинсон.

В процессе реабилитации пациентке пришлось учиться разговаривать и ходить. Робинсон пробыла в больнице пять недель, после чего ее перевезли в другое медицинское учреждение для пересадки кожи на ноге.

После укуса комара нога начала воспаляться

После укуса комара нога начала воспаляться

Daily Mirror

Ким Робинсон в больнице

Ким Робинсон в больнице

Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре обнаружили опасное заболевание после укуса комара.

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Место
Англия
Теги
болезнь медицина здоровье укус клеща
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