Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Популярное средство от диабета оказалось смертельно опасным

816
Читать материал на украинском

Популярный препарат метформин, который используется для лечения сахарного диабета, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Причиной тому является ядовитое химическое соединение. Об этом сообщает издание Dziennik Dziennik Gazeta Prawna.

Около 120 млн человек по всему миру принимают метформин, который назначают при диабете второго и первого типов. Препарат активирует ферменты под названием АМР-активированная протеинкиназа, что помогает удерживать уровень сахара в крови под контролем.

Новости
Как распознать сахарный диабет: названы главные симптомы

По словам профессора Збигнева Фиялека из Варшавского медицинского университета, об этом веществе говорили как о чудодейственном лекарстве, которое не только лечит диабет, но продлевает жизнь, омолаживает организм. Однако теперь стало известно о фактах загрязнения вещества.

По данным источников в Германии и Азии, при производстве препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA), который оказывает негативное влияние на печень и обладает канцерогенным эффектом.

NDMA вводят подопытным крысам для ускорения развития рака.

Метформин оказался смертельно опасным

Метформин оказался смертельно опасным

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали 17 признаков сахарного диабета.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анатолий Запорожский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости