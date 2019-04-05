Популизм уничтожает прививки: Супрун развенчала новые мифы о вакцинации

Ученые Лондонского университета Королевы Марии доказали связь между ростом популизма и отказом от прививок.

Об этом на в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, со ссылкой на исследование, в котором изучили, как распространяется популизм на национальном уровне в странах Европы.

Исследователи посчитали процент людей, которые голосовали за популистские партии на выборах в Европарламент в 2014 году. Затем с этими цифрами сравнили процент людей, считающих вакцины опасными и неэффективными по данным Vaccine Confidence Project (2015), в котором опросили более 65 тысяч человек в 67 странах. Оказалось, что больше поддержки получали популистские партии, тем больше граждан считали, что вакцины не важны.

Греция

Супрун сообщила, что на основании исследовании удалось понять, что в Греции в 2014-2015 году более 30% населения проголосовали за популистские партии и около 25% населения считали, что вакцины опасны.

Отказ от прививки и политический популизм обусловлены общей чертой: прочным недоверием к элитам, государственным институтам и экспертам, отметила глава Минздрава.

Предложение отказаться от вакцинации выразили представители левого правительства Греции. В итоге с начала 2019 году в стране было зафиксировано распространение фейковых сообщений троллями. Они писали, что как будто Федеральное агентство министерства здравоохранения США признало, что вакцины вызывают аутизм.

Италия

В Италии один из популистских движений выразило опасения по поводу безопасности вакцин и связи между вакциной КПК (корь, паротит, краснуха) и аутизмом. Ученые утверждают, что это стало причиной снижения охвата вакцинацией с 90% в 2013 году до 85% в 2016 году. Как следствие - в стране увеличилось количество случаев кори с 840 в 2016 году до 5000 в 2017 году.

Ульяна Супрун

Франция

Во Франции популисты выразили опасения по поводу безопасности вакцин и их обязательного проведения. В результате в стране около 40% процентов врачей не предлагают родителям прививать детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун развенчала очередной миф о вакцинации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!