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Поможет продлить жизнь: ученые раскрыли секрет болезни Хокинга

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Биологи Гарвардского университета обнаружили ген, который отвечает за развитие бокового амиотрофического склероза (БАС) – заболевания, от которого умер известный ученый Стивен Хокинг.

Группа ученых под руководством Аарона Гитлера изучила отличия в работе генов в нервных клетках здоровых людей и носителей БАС, пишет Nature Neuroscince.

У многих больных присутствует одна и та же мутация ДНК – чрезмерное число повторов в гене C9orf72. Он отвечает за сборку белков, которые участвуют в передаче сигналов между нервными клетками. Этот фактор провоцирует развитие не только БАС, а и слабоумия в старости.

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"Проблема заключается в том, что эти белки в принципе не должны производиться. Данные повторы находятся в "мусорной" части гена и они, по идее, не кодируют аминокислотные цепочки. Тем не менее клетки зачем-то считывают и копируют эти повторы", – пояснила ученая Сизука Ямада.

Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

Wikipedia

Совершить открытие ученым помогли дрожжи. В их ДНК тоже содержатся похожие повторы, которые обрабатываются геном RPS25, отвечающим за сборку и работу белка, который входит в состав рибосом.

Проведенные опыты доказали, что удаление и блокировка функционирования этих рибосом подавила их концентрацию, что позволит в дальнейшем продлевать жизнь больным больным амиотрофическим склерозом.

Как писал OBOZREVATEL, ученые США установили зависимость между лишним весом и повышенным уровнем липидов (церамидов) в крови при рассеянном склерозе: церамиды, попадая внутрь ядра моноцитов, вызывают их пролиферацию.

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Место
США
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