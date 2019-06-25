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/Новости медицины

Помогает снизить вес: раскрыт секрет популярного напитка

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Употребление зеленого чая помогает снизить вес. Это происходит путем ускорения метаболизма и сжигания жировых отложений.

Такой вывод сделали ученые, объяснив полезные свойства напитка, сообщает Medical Хpress.

Так, в чае содержится вещество катехин, известное как EGCG, которое является мощным антиоксидантом. Это соединение может быть сильнее в борьбе со свободными радикалами, чем витамины С и Е.

Напиток также полезен для онкологических больных: вещества, находящиеся в нем, помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом.

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Кроме того, зеленый чай снижает уровень "плохого" холестерина. Катехины могут уменьшить риск сердечных приступов, помочь кровеносным сосудам расслабиться и уменьшить воспаление.

Зеленый чай

Зеленый чай

pixabay.com

Зеленый чай также может помочь сохранить здоровье мозга.

Напиток рекомендуют употреблять в чистом виде – без добавления сахара или молока, чтобы сохранить его полезные качества.

Ранее MedOboz писал, что для поддержки печени в функциональном состоянии нужно ввести в рацион защищающие орган продукты, среди которых чай, кофе и свекла.

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Тема
Здоровье
Теги
гипертонияракожирениедиета
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