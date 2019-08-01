Поместилось 14 слитков: в Узбекистане нашли "фаршированного" золотом мужчину

Правоохранительные органы Узбекистана задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти почти полкилограмма золота, проглотив его.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете страны, контрабандиста обнаружили в аэропорту Ташкента перед тем, как он сел на рейс до Дели.

При помощи сканеров у него во внутренних органах обнаружили 14 небольших самодельных слитков золота общим весом 434 граммов совокупной суммой более 150 млн сумов (около 17 тыс. долларов).

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Золото Pixabay

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