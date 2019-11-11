Установление соотношения польза-риск в медицине и фармаконадзоре может давать иногда очень неожиданные результаты. Каннабис не является единственной психоактивным веществом, которое находится в списке запрещенных Конвенциями ООН (в Украине таблица I Список № 1 Перечня Постановления 770 "Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен"), медицинское применение которого с учетом показателя польза-риск разрешили во многих странах Европы и Северной Америки.

В Великобритании героин в таблице II, он в Британском Национальном формуляре и его используют в медицинской практике (как правило, если морфин уже не имеет эффекта) по показаниям острая боль, хроническая боль, боль при инфаркте миокарда, отек легких (BNF 76 стр. 449), в качестве заместительной терапии опиоидной зависимости (BNF 76 стр. 487). Также героин есть в протоколах лечения. Европейский мониторинговый центр по контролю за наркотиками и зависимости (EMCDDA) еще в 2012 году сделал развернутый доклад об использовании героина в Европе с медицинскими целями. В Серерной Америке героин использовался в исключительных случаях даже в 1980-х годах. В марте 2018 в Канаде легализовали медицинский героин по тем показаниям, где есть хорошее соотношение польза-риск.

Кроме того, Великобритания является мировым лидером по экспорту кокаина и героина для использования в медицинских целях. На рынке легального героина лидерство Великобритании неоспоримо. В 2016 году на ее долю пришлось около 85% всего мирового экспорта – другие страны купили в целом 535 килограммов британского героина. Кстати, крупнейшим в мире импортером героина оказалась небольшая Швейцария.

Героин для медицинского применения Фейсбук Виталия Усенко

Следует еще раз напомнить, что Конвенции ООН не запрещают использование с медицинскими и научными целями любых наркотических и психотропних средств, если по показаниям, где они используются есть оптимальное соотношение польза-риск. Целью Конвенции ООН является установление международных мер контроля с целью обеспечения доступности психоактивных веществ для медицинских и научных целей, не допуская их перенаправления в нелегальные каналы.

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