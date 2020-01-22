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Получил $22 тыс. взятки: суд принял скандальное решение по хирургу из Киева

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Соломенский райсуд Киева признал виновным руководителя отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова за получение взятки за трансплантацию печени. Его наказание – штраф.

В решении суда говорится, что доктора обязали выплатить штраф в размере 8500 гривен.

Следствие установило, что медик сначала требовал у пациента взятку в размере $100 за консультацию. После того, как больному поставили диагноз рак печени, врач потребовал у него $30 000 за трансплантацию органа и послеоперационное лечение. При этом он отмечал, что без лечения пациент может умереть.

Хирург, который попался на взятке за пересадку печени, отделался штрафом

Хирург, который попался на взятке за пересадку печени, отделался штрафом

5 сентября 2019 года врач провел операцию. Во время послеоперационной терапии он напоминал пациенту о "долге за спасенную жизнь". Тот сначала принес медику 2000, а затем и $20 000. Общая сумма взятки составляла 545 360 гривен.

Издание Судебный репортер сообщает, что речь идет о хирурге Олеге Котенко. Там его называют "единственным в стране хирургом, который проводит трансплантацию печени".

Задержали Котенко в октябре 2019 года на получении взятки $20 000. Из его кабинета изъяли более $60 000, из банковской ячейки - еще $840 000.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе бывшего чиновника Малиновской райадминистрации, который при получении взятки избил сотрудницу милиции, 10 лет не смогли осудить. В итоге ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности дела.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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