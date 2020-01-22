Получил $22 тыс. взятки: суд принял скандальное решение по хирургу из Киева

Соломенский райсуд Киева признал виновным руководителя отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова за получение взятки за трансплантацию печени. Его наказание – штраф.

В решении суда говорится, что доктора обязали выплатить штраф в размере 8500 гривен.

Следствие установило, что медик сначала требовал у пациента взятку в размере $100 за консультацию. После того, как больному поставили диагноз рак печени, врач потребовал у него $30 000 за трансплантацию органа и послеоперационное лечение. При этом он отмечал, что без лечения пациент может умереть.

Хирург, который попался на взятке за пересадку печени, отделался штрафом

5 сентября 2019 года врач провел операцию. Во время послеоперационной терапии он напоминал пациенту о "долге за спасенную жизнь". Тот сначала принес медику 2000, а затем и $20 000. Общая сумма взятки составляла 545 360 гривен.

Издание Судебный репортер сообщает, что речь идет о хирурге Олеге Котенко. Там его называют "единственным в стране хирургом, который проводит трансплантацию печени".

Задержали Котенко в октябре 2019 года на получении взятки $20 000. Из его кабинета изъяли более $60 000, из банковской ячейки - еще $840 000.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе бывшего чиновника Малиновской райадминистрации, который при получении взятки избил сотрудницу милиции, 10 лет не смогли осудить. В итоге ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности дела.

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