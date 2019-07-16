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МРТ на 100 часов: ученые получили самые подробные изображения мозга человека

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Ученые представили самые детальные изображения структур человеческого мозга.

Группа биологов из Массачусетской больницы опубликовала препринт своего исследования, на сканирование было потрачено более 100 часов. Об этом сообщает ScienceAlert.

Точнейшее сканирование, сделанное с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), дает возможность рассмотреть структуры, которые отвечают за такой важный процесс как мышление.

В исследовании использовался орган анонимного покойного больного, который был пожертвован науке. Ученые отмечают, что 58-летняя пациентка не страдала неврологическими заболеваниями, а умерла от пневмонии. Это значит, что специалисты изучали среднестатистический мозг практически без отклонений.

Несмотря на то, что публикация с результатами еще не прошла рецензирование, команда решила поделиться своим достижением, разместив видео на Youtube.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
диагностика исследование
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