Полсотни услуг: украинцам пообещали бесплатные медпроцедуры в 2020 году

В 2020 году украинцы смогут бесплатно получить около полсотни медицинских услуг.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, на это в бюджете заложено 72 миллиардов гривен.

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги следуют за пациентом", – цитирует его слова zn.ua.

Украинцам пообещали полсотни бесплатных медицинских услуг в 2020 году

По его словам, 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследования, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут бесплатными для украинцев. В то же время речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.

Радуцкий также отметил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличилось на 32 миллиарда гривен.

"Государство оплачивает их стоимость, и человек по электронному рецепту бесплатно приобретает", – отметил Радуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", который подписал президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает ряд изменений в регулировании работы медицины.

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