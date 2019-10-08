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Погибло 200 млн: ученые доказали, что чума из России чуть не уничтожила Европу

1.8т Читать материал на украинском

Массовая эпидемия бубонной чумы в XIV веке, которая убила 200 миллионов человек, распространилась в Европу, где уничтожила 60% населения, из России.

К такому выводу пришли ученые из Германии после анализа зубов жертв "черной смерти", передает Daily Mail.

Их результаты показывают, что болезнь имела единственную точку происхождения в Европу через восточно-российский город Лаишево.

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Палеогенетик Мария Спайру из Института науки о человеческой истории им. Макса Планка в Йене (Германия) и ее коллеги взяли образцы ДНК из зубов 34 вероятных жертв чумы на многовековых кладбищах по всему континенту.

"Анализируя древнюю ДНК прошлых пандемий и связывая ее вместе с археологическими, а также историческими свидетельствами, мы можем действительно начать выстраивать историю этих пандемий очень подробно", – отметила она.

Иллюстрация. Чумной доктор

Иллюстрация. Чумной доктор

whoswhos.org

"В течение жизни человека у зубов есть много кровеносных сосудов, которые проходят через них, и они как бы инкапсулируют любые бактерии или вирусы, которые могли повлиять на кровь этого человека в течение жизни", – пояснила Спайру.

Известно, что пандемия была вызвана бактерией под названием Yersinia pestis, которая может вызывать несколько форм чумы и может передаваться человеку блохами.

Черные крысы, которых было много на торговых путях, действовали в качестве переносчиков чумы, когда заражались блохами. Конкретный штамм Yersinia pestis, вызвавший пандемию, в настоящее время исчез.

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые назвали топ стран, наиболее пригодных для выживания в случае угрозы новой масштабной пандемии. При этом эксперты подчеркнули, что если пока неизвестный науке патоген поразит человечество, то шансы на выживание отдельной особи окажутся очень низкими.

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Исследование ученых
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История Новости России исследование
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Откуда там что в средневековье пошло, бес его знает, все были на одном уровне, о гигиене мало что знали, хотя русские мылись в бане, когда Западная Европа в париках и кринолинах придумывала палочки, чтобы вшивые головы под этими самыми париками чесать. А вот из какой страны в 21 веке пошла по Европе эпидемия кори знают все. Не все знают только, последняя ли это эпидемия и какие ещё сюрпризы ждут Европу из этой "высокоразвитой" страны, так стремящейся в ЕС и НАТО.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всегда в ка цап стане было только дерьмо и дрянь. Со времен средневековья ситуация не изменилась. Ка цап ская чума и сегодня опасна для людей
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вообще то, чума называлась "свиная" и распространялась со скачущими с кастрюлями на голове блохами.
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