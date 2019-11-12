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Вплоть до пожизненного: Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств

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Верховная Рада Украины во вторник, 12 ноября, приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение, в том числе через интернет.

За это проголосовали 363 народных избранника. Инициатором проекта № 1152-1, текст которого опубликован на официальном сайте Рады, является депутат от фракции "Слуга народа".

Таким образом парламент увеличил сроки тюремного заключения с 3-5 до 5-8 лет в случае доказательства вины в изготовлении, приобретении, перевозке, пересылке, сбыте или хранении с целью сбыта заведомо фальсифицированных лекарств.

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Повторное нарушение, или группой лиц, или должностным лицом с злоупотреблением служебным положением, мед- или фармацевтическим работником, либо с помощью интернета – повод для лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Если нарушение привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, признанного виновным смогут лишить свободы на 10-15 лет или пожизненно, с конфискацией имущества.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного препарата от кашля "Флавамед" в виде сиропа.

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Темы
Лекарства в Украине Здоровье
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины лекарства фальсификат
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