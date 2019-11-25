Пожизненное за подделку лекарств: Зеленский одобрил изменения в Уголовный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение, принятый Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства. Документ начнет действовать на следующий день после его опубликования.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Подделка лекарств: Зеленский подписал закон

В частности, изменения внесут в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Тюремный срок за изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств составит от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Повторное нарушение, группой лиц, или должностным лицом с злоупотреблением служебным положением, мед- или фармацевтическим работником, либо с помощью интернета – повод для лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Если нарушение привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, признанного виновным смогут лишить свободы на 10-15 лет или пожизненно с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Подделка лекарств: Зеленский подписал закон journal.avers3.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пообещал масштабные изменения в медицине. Они коснутся тарифов на медуслуги и запуска системы трансплантации органов.

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