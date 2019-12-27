Почернели уши и конечности: вспыли детали страшной смерти пациентки под Днепром

Перед смертью у пациентки из Каменского (Днепропетровская область) Виты Кисиль было критическое состояние, у нее почернели уши и конечности.

Когда женщина поступила к медикам после операции, то спасти ее было практически невозможно. Об этом рассказал главврач Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает "КП в Украине".

"У нее почернели уши и конечности. Кровь была настолько жидкой, что препараты не справлялись. 12 часов медики делали все возможное, боролись за ее жизнь. Задействовали все ресурсы, но, к сожалению, она умерла", – сообщил он.

Новости На Днепропетровщине массово отменили операции после смерти пациентки в больнице

Ранее OBOZREVATELсообщал, что Кисиль возможно умерла из-за препарата для наркоза украинского производства. Кроме нее есть еще шесть пострадавших в больнице.

СМИ пишут, что причиной смерти стал препарат "Дипрофол", но глава департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк это отрицает.

"То, что случилось в больнице №9 в Каменском, может случиться в любой момент в любой украинской больнице. Подобные препараты для наркоза можно купить даже через интернет. Нужно регулировать эти вопросы на законодательном уровне. Относительно препарата мы ждем результата экспертизы центра по контролю за лекарствами. Из больниц эта серия изъята", – заявил чиновник.

Смерть пациентки в Каменском

В полиции пока не называют причины смерти, ждут результатов экспертизы.

"Семь человек были прооперированы в 9-й больнице в период с 17 по 19 декабря. После операций у всех произошло резкое ухудшение здоровья. В областную больницу им. Мечникова все были перевезены 20 декабря. Полиция провела обыск в больнице, изъяли медицинские препараты, которые использовались в этот период, изъяли документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу умершей", – сообщили в пресс-службе полиции Каменского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городской больнице №6 в Днепре обнаружили труп мужчины. На теле покойного было ножевое ранение в грудь.

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