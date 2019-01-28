Легко спутать с гриппом: Украина на пороге опасной эпидемии, много смертей

Нынешняя вспышка кори продлится дольше, а пострадает от нее гораздо больше украинцев. К тому же этот вирус отличается от того, что гулял по Украине в 2006 и 2012 годах.

Специалисты говорят, что вирус завезли к нам из Европы. Хотя в Польше утверждают, что это мы заражаем их корью. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Процент больных корью, у которых были прививки, такой же, как и у непривитых.

Нынешний вирус кори не украинский.

В первые дни корь легко спутать с гриппом.

Инфекционные отделения забиты больными

Нынешняя статистика по кори напоминает военную. Недавно от этой инфекции в Хмельницком скончался мужчина 35 лет, который был привит дважды в детском возрасте. В Ривненской области умер 27-летний мужчина. Врачи отмечают, что у него был еще и сахарный диабет, поэтому болезнь протекала тяжело.

За одну неделю, с 11 по 18 января этого года, в стране корью заразилось 3450 человек, трое умерли. А всего с начала этого года вирус подхватили 8500 украинцев.

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Хуже всего ситуация во Львовской, Ривенской, Винницкой, Хмельницкой областях и в Киеве. В Луцке в школы и садики не пускают детей, у которых нет справок о прививке.

В столице инфекционные отделения сейчас забиты больными. "Это правда, пациентов очень много", – рассказал OBOZREVATEL врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев.

Это подтверждает нам и доцент кафедры медуниверситета, детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

Болеют и умирают от кори и те, кто делал прививки

В Министерстве здравоохранения уже задумались о том, чтобы признать массовое заражение корью эпидемией. На днях соберется комиссия, чтобы решить этот вопрос. Пока ситуацию врачи называют вспышкой. А в феврале мобильные группы медиков отправятся во Львовскую область, чтобы в школах прививать детей, которые в свое время не сделали укола от кори. Правда, другие врачи уверяют, что во время эпидемии гриппа этого делать нельзя.

Подобные эпидемии наблюдались в Украине в 2006 и 2012 годах. "Правда, тогда в основном болели дети, потому что среди них было много непривитых. Теперь к ним подключились и взрослые. То есть количество людей, которые отказывались от вакцинации, растет", – считает Сергей Крамарев. Поэтому, по его словам, нынешняя эпидемия продлится дольше.

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Виталий Евтушенко добавляет, что больных сейчас больше, чем в предыдущие две вспышки. "Есть несколько случаев серьезных осложнений, таких как энцифалит", – говорит он.

Почему же тогда болеют и даже умирают люди, которые вакцинировались? По данным Евтушенко, процент заболевших с прививками примерно такой же, как и больных без прививок!

Крамарев считает, что могла подвести сама вакцина. "Возможно, она была некачественной, где-то нарушили холодовую цепочку, и она потеряла свои свойства", – допускает доктор. К тому же, в трудные 90-е в страну завозили не самую качественную вакцину.

В любом случае, как утверждают врачи, люди с прививками перенесут корь легче и осложнений будет меньше, чем у людей без прививки.

Кстати, недавно стало известно, что самое отстающее по вакцинации село – Шевченково в Одесской области. Теперь тут заболело 78 человек, а родители отказываются класть детей в больницу. Как говорят в Одесской обладминистрации, в селе в одной из церквей призывали не делать прививки и люди слушались. В самом селе четыре церкви – две баптистские, одна пятидесятников и православная. Сейчас руководители религиозных обществ утверждают, что ничего такого у них не было.

Румынский вирус

Доктор Виталий Евтушенко отмечает, что сейчас в Украине людей поражает немного другой вирус кори, не такой, как в 2006 и 2012 годах.

"Он имеет европейскую прописку, и пришел к нам из Румынии. Дело в том, что по структуре вирусы немного отличаются. Сейчас ученые даже составляют специальную карту, где укажут, какой стране характерен какой вирус. Это нужно для того, чтобы отслеживать его перемещение", – пояснил Евтушенко.

Правда, в Польше сейчас бьют тревогу, утверждая, что именно украинцы ввезли к ним вирус кори, до этого у них этой болезни не было несколько лет. Именно так заявил главный санитарный инспектор страны Ярослав Пинкас. В ноябре прошлого года в Польше зафиксировали 17 случаев заболевания корью, среди них был только один украинец. Но этого было достаточно, чтобы заговорить о том, чтобы не впускать в страну иностранцев без справок о прививках.

Также 22 декабря прошлого года стало известно, что сотрудник больницы МВД и администрации Польши, который недавно вернулся из Украины, заболел корью. А недавно у пяти украинских сотрудников мясокомбината в Морлинах (Польша) обнаружили болезнь.

Как отличить корь от гриппа

Также врачи отмечают, что нынешняя вспышка кори осложняется и наложившейся эпидемией гриппа. В первые пару дней их трудно отличить даже специалисту. "Насморк, высокая температура – все как при гриппе. Правда, при кори могут во рту появиться белесые пятна, хотя некоторые могут спутать их с ангиной. И конъюктивит. Сыпь может появиться позже", – поясняет Евтушенко.

Также вирус кори может поражать и внутренние органы. "Высыпания ведь происходят и на слизистых оболочках внутренних органов. Они могут поражать кишечник, поэтому у человека может быть понос и даже что-то похожее на дизентерию", – говорит Крамарев.

Врачи считают, что корь можно лечить и в домашних условиях. "Если это не маленький ребенок, если нет хронических заболеваний. Если у вас температура, вы ее сбиваете и чувствуете себя нормально, то можно болезнь лечить и дома. Но врач обязательно должен осмотреть больного и назначить лечение. Потому что сыпь может быть и при других достаточно опасных болезнях", – считает Евтушенко.

Вслед за корью пришла дифтерия

Уже сбываются прогнозы о том, что вслед за корью придет и дифтерия. "В прошлом году зафиксировано восемь случаем дифтерии. В этом году пока не было", – отмечает доктор Крамарев.

Такие случаи были в Киевской области и в Чернигове. "Но эта болезнь не так быстро распространяется как корь. Потому что корь передается воздушно-капельным путем, если в классе заболеет один ученик, то он может заразить половину детей. А вот дифтерия бактериального происхождения, и передается при близком контакте. Условно говоря, больной может заразить только своих соседей по парте", – говорит Евтушенко.

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