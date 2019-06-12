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/Новости медицины

Почему люди зевают: озвучена неожиданная причина

5.9тЧитать материал на украинском

Исследователи из США и Италии пришли к выводу, что зевота помогает охлаждать мозг и спасает его от перегревания.

Этот защитный механизм, который развился в процессе эволюции, является весьма заразительным. Об этом сообщает служба новостей ВВС.

Согласно одной из самых убедительных версий, зевота служит для терморегуляции – она способствует оттоку перегретой крови от головы.

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В результате эксперимента выяснилось, что холод существенно уменьшает желание зевать, что подтверждает сезонность и зависимость этого рефлекса от температуры воздуха.

Зевота

Зевота

Иллюстрация

Ученые планируют вести дальнейшие исследования, чтобы объяснить зевоту после бессонной ночи и почему при виде зевающего возникает желание делать то же самое.

Ранее MedOboz писал, что учеными установлена причина эволюцию человеческого лица – она обусловлена потребностью в хороших социальных навыках, от которых зависело выживание людей.

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Место
США
Тег
зевота
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Антонова Елена
Антонова Елена
Oгpoмное cпaсибо томy, ктo пoказал мнe этот прeкpасный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/xbwamg1 Просто пройдя пpocтoй oпрoc пoлучилa почти полугoдовую зaрплатy)) Пoльзуйтeсь, покa ecть вoзмoжнocть=)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Теперь все ясно! Вот почему кацaпы не зевают! У них вата вместо мозга - нечего охлаждать!
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