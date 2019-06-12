Почему люди зевают: озвучена неожиданная причина

Исследователи из США и Италии пришли к выводу, что зевота помогает охлаждать мозг и спасает его от перегревания.

Этот защитный механизм, который развился в процессе эволюции, является весьма заразительным. Об этом сообщает служба новостей ВВС.

Согласно одной из самых убедительных версий, зевота служит для терморегуляции – она способствует оттоку перегретой крови от головы.

В результате эксперимента выяснилось, что холод существенно уменьшает желание зевать, что подтверждает сезонность и зависимость этого рефлекса от температуры воздуха.

Зевота Иллюстрация

Ученые планируют вести дальнейшие исследования, чтобы объяснить зевоту после бессонной ночи и почему при виде зевающего возникает желание делать то же самое.

Ранее MedOboz писал, что учеными установлена причина эволюцию человеческого лица – она обусловлена потребностью в хороших социальных навыках, от которых зависело выживание людей.

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