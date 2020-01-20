Поборов не будет? Скалецкая сделала громкое заявление о реформировании медицины в Украине

Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что со стартом реформ на вторичном звене медицинской помощи в Украине врачи не будут требовать от пациентов платить так называемые благотворительные взносы.

Ведь, по ее словам, кроме контракта с Национальной службой здоровья (НСЗУ), медучреждения смогут получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета и страховых компаний. Об этом она рассказала в интервью "Сегодня".

"Надеюсь, что неформальные платежи больницы не будут требовать. Например, местный бюджет может создать свои программы по тем или иным заболеваниям. Это значит, что законных способов получать официальные платежи будет достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет", – подчеркнула глава Минздрава.

Зоряна Скалецкая

При этом, добавила министр, если такие платежи у пациентов все же будут требовать, граждане могут пожаловаться на действия медиков на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77.

Также Скалецкая призналась, что в Минздраве пока не разработали механизма сооплаты пациентом некоторых медицинских услуг.

"Есть только несколько моделей, как может дофинансироватся система оказания медицинской помощи. Работа над законопроектами ведется больше в парламенте. Мы поддерживаем конституционные решения, связанные с дополнительным финансированием получения медицинской помощи", – отметила она.

По ее словам, в этом году в Министерстве планируют подготовить к обсуждению законопоект о страховом медицинском обеспечении.

"На сегодняшний день в программу медицинских гарантий включены 27 пакетов медуслуг – все, что предоставлялось и раньше, но средств выделили больше, чем в предыдущие годы на финансирование медицинских учреждений. Наиболее критичны для сохранения жизни и здоровья виды помощи – инсульты, инфаркты, онкология, роды, неонатальная помощь новорожденным – будут оплачиваться по повышенному тарифу", – рассказала Скалецкая.

В конце же добавила, что положительный результат во многих ситуациях, которые были критическими в медицинской системе страны, в Минздраве рассчитывают увидеть уже в конце апреля – в начале мая 2020-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля 2020 Программа медицинских гарантий в Украине заработает в полном объеме. То есть появится дополнительный перечень медуслуг, которые пациент сможет получить бесплатно даже в частных клиниках.

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