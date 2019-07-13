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Плотоядные бактерии убили за 48 часов: американец заразился жуткой болезнью на пляже

1.6т Читать материал на украинском

В США мужчина с онкологией умер, заразившись плотоядными бактериями после купания в водоеме.

Инцидент произошел в округе Окалуса в штате Флорида, пишет CBS News. При этом дочь умершего, Шерил Беннетт, обвинила в случившемся представителей местной власти.

По словам женщины, ее отец скончался всего за 48 часов после купания, так как его иммунная система была подорвана онкологическим заболеванием. Однако, он занимался плаваньем много лет, в чем семья и врачи не видели риска.

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Коллаж. Умерший мужчина с дочерью

Коллаж. Умерший мужчина с дочерью

CBS News

"Нам предоставляют недостаточно информации о бактериях в воде. На каждом пляже, в каждом городе и государственном парке, в каждом заливе должны быть вывешены знаки, где говорится, что "из-за естественных бактерий в воде люди с открытыми ранами или слабой иммунной системой не должны плалавать", – заявила Беннетт.

Она добавила, что у ее отца не было глубоких ран на теле, а только небольшие царапины на руках и ногах, которые почти зажили.

Несмотря на это, через 12 часов после отдыха на пляже мужчина проснулся с лихорадкой, ознобом и спазмами. Позже к симптомам добавилась сильная боль в ногах, а на спине появилась опухшая рана.

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Врачи заявили, что пациент мог заразится бактериями, которые обитали в воде, а те могли вызвать так называемую плотоядную инфекцию – некротизирующий фасциит.

Последствия инфекции

Последствия инфекции

facebook.com/cheryl.bennettwiygul

Последствия инфекции

Последствия инфекции

facebook.com/cheryl.bennettwiygul

Дочь умершего подчеркнула, что не хочет запугивать людей или запрещать кому-то купаться в природных водоемах, а лишь хочет, чтобы другие знали симптомы заражения и узнали об опасности плотоядных бактерий.

Как писал OBOZREVATEL, в австралийском городе Перт грудной ребенок заразился тяжелой болезнью в результате объятия с другом семьи. Здоровье малышки окончательно пришло в норму только в возрасте трех лет.

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Темы
Здоровье Летний отдых
Место
США
Теги
болезнь смерть фотографии
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