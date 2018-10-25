Платно и для всех: в Украине могут ввести обязательную медстраховку

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9163, которым предлагается ввести обязательное медицинское страхование.

Оплачивать страховку обяжут работодателя, а если человек безработный, за него заплатят местные органы власти. Размер обязательного взноса будет определят Кабинет министров, однако депутаты считают, что это должно быть не менее 400 грн, передает "Сегодня".

"Украинцы за свой счет финансируют систему здравоохранения на 60%, а государство - на 40%. В результате, медицинская помощь для украинцев стала катастрофически недоступной экономически и физически", – отмечают депутаты в пояснительной записке к проекту.

Исходя из этого авторы проекта предлагают разделить медуслуги на те, которые будет покрывать государство, и те, которые возместит страховка.

Что оплатит госбюджет? В проекте указан тот же перечень медуслуг, что и в нынешнем законе. Это экстренная медпомощь, первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра; специализированная и высокоспециализированная медпомощь; паллиативная медпомощь и реабилитация; медпомощь детям до 16 лет, ведение беременности и роды.

При этом конкретный список бесплатных услуг будет известен только в 2019 году, когда Рада будет утверждать новый госбюджет. Цена на медуслуги будет одинаковой во всех медучреждениях. То, что не войдет в госпрограмму, по сути, и должна покрыть медстраховка.

Также в законопроекте указано, что может покрывать страховка: диагностику, лечение, профилактику, реабилитацию и лекарства. Перечень услуг будет зависеть от договора со страховой компанией.

Подразумевается, что годовой взнос за каждого человека будет стоить примерно 4783 гривни, или 398,56 гривен ежемесячных платежей. Его должны будут платить работодатели, и сделают это, вероятно, за счет зарплат; за безработных должны будут платить местные органы власти (с полученных налогов).

Законопроект устанавливает для страховщиков массу ограничений. Например, страховая компания должна хранить деньги только в государственном банке. 94% взноса страховщик должен направлять в свой резервный фонд. Именно из него компания будет оплачивать лечение клиентов. 5% от этой суммы страховая оставляет на организацию своей работы: сюда входят расходы и прибыль предприятия. Еще 1% надо будет перечислять в государственный Резервный Фонд.

Этот фонд якобы должен стать "подушкой безопасности": если у какой-то страховой вдруг закончатся деньги, лечение пациентов будет финансироваться из Фонда. Также новая структура будет контролировать страховые компании.

Законопроект №9163 должен пройти обсуждение в комитетах парламента и получить экспертное заключение, только потом его могут вынести на голосование.

В Украине в настоящее время работает добровольное медицинское страхование (ДМС), но только 5-6% украинцев имеют его полис. Страховщики предлагают ДМС, в основном, рабочим коллективам – то есть, его может оформить работодатель для своих сотрудников. Сейчас 90% всего рынка личного страхования находится в корпоративном сегменте.

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