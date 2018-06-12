Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениямВсе статьи автора

Плати, жди и удивляйся: горькая правда о лабораториях "Diла"

1.5т

Когда беспокоит здоровье, все принципы уходят в сторону – даже в условиях бесплатной медицины готов выложить любые деньги, лишь бы найти причину и избавиться от корня зла.

И первое, куда все мы смиренно несем кровно заработанные – коммерческие лаборатории. Ведь именно там, как принято считать, уж точно качественно проведут тестирование и предоставят результат, не вызывающий сомнений.

Одной из таковых медицинских лабораторий является "Diла". Компания-долгожитель (более 20 лет на рынке), раскинувшаяся на просторах всей Украины, вызывает доверие отчаявшихся пациентов (ведь если много, значит – хорошо), тем более, заявляя о себе как о "признанном национальном лидере по качеству медицинских услуг и информационного сервиса в лабораторной диагностике".

Но стоит ли беспрекословно доверять раскрученной лаборатории, без угрызения сомнений неся туда деньги "сколько скажут"? Медревизор решил зарыться в подноготную "Diла" и выяснить, какие скелеты притаились в шкафу.

Выдают результаты не в срок…

Первое, на что мы рассчитываем, отдавая предпочтение платным медицинским услугам – качество и ответственность, а также сроки оказания таковых (ну за деньги явно должно быть быстрее).

Однако "Diла" тут стратила неоднократно. Об этом можно прочитать в комментариях на многочисленных форумах.

Так, одной из недовольно-удивленных клиентов была Татьяна Шестакова.

"Сдали с мужем анализ "Кариотипирование семейной пары". Лаборатория заявляет, что делает данный анализ 30 дней (крайних срок прописали в квитанции. Вместо результата мне сообщили, что результата нет, и он задержится на неделю. Потом заявили еще неделю… Оператор сообщила, что они тут "не при чем": они не знали заранее, что результат не придет вовремя, и предупредить не могли. Таким образом, нами были заплачены 2700 гривен компании, которая предоставляя какие-либо услуги, не несет совершенно никакой ответственности за взятые на себя обязательства, никак не влияет на решение вопроса и даже не пытается урегулировать вопрос компенсацией или хотя бы извинениями", - написала форумчанка.

Долгие ожидания коснулись и Анну: "Не советовала бы сдавать анализы в "Diла" - отношение к клиенту безответственное, пообещали на следующий день анализы, а в итоге ждала в течении 7 дней, каждый раз, когда звонила, обещали отправить, но на почте ничего не было".

… и неправильные

Подождать еще можно, а вот если лаборатория выдает неправильные результаты, это не только неприятно, но и может привести к серьезным последствиям. Ведь именно от итогов диагностических процедур зависит назначение лечения и его успех.

"Сдавала мазок на хламидии - результат анализа сразил наповал! В крови обнаружили уреаплазмоз... Как мазок стал кровью, по сей день не понимаю... Чьи результаты вписали мне и куда делись мои - тоже не выяснилось", - пожаловалась на форуме Наталья.

А у Инны, по результатам диагностики "Diла", в 30 лет началась менопауза

"Мой гинеколог отправил меня сдавать анализы на гормоны. Один из гормонов, по результатам, был завышен так, что я чуть не свихнулась (это означало, что у меня климакс "на носу" - в 30 лет). Пересдала этот гормон снова, результат в приделах нормы! Я в шоке! Как можно так безответственно, халатно относится к людям!?" - рассказала девушка.

Не отнеслись скрупулезно сотрудники даже к беременной женщине: "Я беременна, сдавала в "Diла" анализы на гемолизины (неполные антитела по системе АВО). К 22-й неделе антитела выросли в 4 раза с 1:16 до 1:64. Лечащий врач направил меня на консультацию к профессору, и данные анализы вызвали у нее сомнения. Отправила меня в городскую станцию переливания крови, чтобы пересдать анализ, и результат меня ошеломил. Гемолизины - 1:2!!! Отличие в 32 раза!!!! Хорошо, что меня ничем не начали лечить. А ответ в "Diла" был, мол, мы не знаем почему так".

В штате - текучка и бесплатные отработки

В принципе, не мудрено, что в "Diла" так халатно относятся к своим пациентам. Ведь, как удалось почитать на форумах, там постоянная текучка кадров. А ведь если люди не уверены, в собственном работодателе, то и на работе выкладываться не будут.

"Очень "интересная" компания. В резюме не указывают зарплату, а при первом телефонном разговоре "увиливают" от прямого вопроса о зарплате, задавая встречный вопрос, мол, а сколько вы получали раньше? Но самое главное, что когда вы прошли собеседование и тесты, они скажут вам, что у нас нужно поработать бесплатно 5 дней, якобы чтобы вы поняли, подходит вам эта должность или нет. То есть, мы вам скажем, спасибо, что помогли разгрузить нас, но вы нам не подходите. Ещё не верьте в график работы "от-до" - при собеседовании уже намекают, что нужно "иногда задержаться". Да и без того у них большая текучка", - пишет форумчанин, оставивший имя в секрете.

Своих сотрудников не ценят…

Если кого в компании не вымело "метлой", то несладко приходится и без угроз увольнения.

"Если честно, то "Diла" не ценит своих сотрудников. Если бы ценили, то не придумывали бы кучу наказаний. Зарплата и так не высокая, так еще и принудительно заставляют идти на короткие дни. Получается, что требований много, а оплата минимальная. Отвратительна компания, которая не бережет своих сотрудников и не ценит", - написала экс-сотрудница компании Любовь.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
МедревизорМедревизор
Темы
ЗдоровьеМедицинский справочник
Объекты
здоровьемедицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины