Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

"Пиз*ец отпуск!" Украинцы поразили злобной реакцией на роды в самолете

9.1т
Читать материал на украинском

Реакция украинцев на роды, которые приняла украинка у тайки на борту самолета, летевшего в Таиланд, оказалась неоднозначной.

Об этом рассказала подруга доктора Алены Федченко Наталья Белоконева в Facebook. По ее словам, украинцы очень злобно отреагировали на крики роженицы и экстренную посадку самолета.

Новости
"Целовала мне руки!" Украинка рассказала, как приняла роды на высоте 8 тысяч метров: трогательные детали чуда

"С ху*ли мы должны ждать, когда ее скорая заберет?", "Я за такое не платил!", "А рожать нельзя было на земле?", "Пиз*ец отпуск!", "Нашла время рожать, я спать хочу!" – процитировала Белоконева туристов.

"Судить не мне, но будьте чуть добрее, люди. Главное, что парень здоров и все хорошо", – добавила она.

В сети выразили и другое мнение, поскольку на последнем месяце беременности женщина не должна была находиться на борту самолета.

"Пиз*ец отпуск!" Украинцы поразили злобной реакцией на роды в самолете

Алена Федченко/Facebook

"Ребенок доношенный, то есть женщина садилась в самолет, когда сроки не позволяют этого делать. Плюс она скрыла беременность. А теперь вопрос: вы слышали когда крики, издаваемые женщинами при потугах? Ну не все прям настолько, но большинство кричит… Я слышала дважды, потому что была в роддоме. И это не для слабонервных. А представьте, что эти крики слушает ребенок. И вы не можете его куда-то отвести подальше от крика, который выдает человек, будто его режут на части", – написала Марьяна Пецух в Facebook.

Она также предложила не героизировать поступок роженицы, которая подвергла риску своего ребенка и чужих детей.

"Пиз*ец отпуск!" Украинцы поразили злобной реакцией на роды в самолете
"Пиз*ец отпуск!" Украинцы поразили злобной реакцией на роды в самолете
"Пиз*ец отпуск!" Украинцы поразили злобной реакцией на роды в самолете

Как сообщал OBOZREVATEL, выпускница Национального медицинского университета имени Богомольца Алена Федченко во вторник, 4 февраля, успешно приняла роды прямо на борту самолета, который совершал рейс из Дохи (Катар) в Бангкок (Таиланд).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Беременность и роды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
14
5
Смешно
17
Интересно
17
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатая мерзость орёт "Весьмирснами"!?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
украинец,это диагноз
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
С этой родившей нужно взыскать всем пассажирам за моральный ущерб!!!какого хрена другие должны страдать из за нее?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Артеллерист Моня, вот реакция истинного скакуаса! Злоба и ненависть! В этом и отличие скакунов от русских (и великороссов, и малороссов).
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости