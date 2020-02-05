Реакция украинцев на роды, которые приняла украинка у тайки на борту самолета, летевшего в Таиланд, оказалась неоднозначной.

Об этом рассказала подруга доктора Алены Федченко Наталья Белоконева в Facebook. По ее словам, украинцы очень злобно отреагировали на крики роженицы и экстренную посадку самолета.

"С ху*ли мы должны ждать, когда ее скорая заберет?", "Я за такое не платил!", "А рожать нельзя было на земле?", "Пиз*ец отпуск!", "Нашла время рожать, я спать хочу!" – процитировала Белоконева туристов.

"Судить не мне, но будьте чуть добрее, люди. Главное, что парень здоров и все хорошо", – добавила она.

В сети выразили и другое мнение, поскольку на последнем месяце беременности женщина не должна была находиться на борту самолета.

Алена Федченко/Facebook

"Ребенок доношенный, то есть женщина садилась в самолет, когда сроки не позволяют этого делать. Плюс она скрыла беременность. А теперь вопрос: вы слышали когда крики, издаваемые женщинами при потугах? Ну не все прям настолько, но большинство кричит… Я слышала дважды, потому что была в роддоме. И это не для слабонервных. А представьте, что эти крики слушает ребенок. И вы не можете его куда-то отвести подальше от крика, который выдает человек, будто его режут на части", – написала Марьяна Пецух в Facebook.

Она также предложила не героизировать поступок роженицы, которая подвергла риску своего ребенка и чужих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, выпускница Национального медицинского университета имени Богомольца Алена Федченко во вторник, 4 февраля, успешно приняла роды прямо на борту самолета, который совершал рейс из Дохи (Катар) в Бангкок (Таиланд).

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