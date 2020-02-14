Пирацетам от "Дарницы": помогает или нет?

Наверняка вам неоднократно приходилось слышать о пирацетаме. Этот препарат назначают многим от мала до велика. Чаще всего в домашние аптечки попадает таковой производства фармкомпании "Дарница", поскольку в рейтинге цен он пока что выигрывает.

Так, чудо-пилюлю приписывают и людям преклонного возраста как панацея от деменции, так и детям для улучшения работы мозга в целом и памяти в частности.

Пирацетам-Дарница Аптека24

Итак, пирацетам – это производное гамма-аминомаслянной кислоты, то есть, является естественным нейротрансмиттером. Теоретически может оказывать заявленный ноотропное действие, формально не является пустышкой, но является ли эффективным в случае лечения каких-либо заболеваний, давайте разбираться.

Как уже говорилось, препарат любят назначать повсеместно: для улучшения когнитивных функций, для предотвращения деменции, при атеросклерозе, и т.д. и т.п. За последние годы о нем много написано. К слову, мало какому препарату посчастливилось аж пять раз попасть на Кохрейн (эти самые обзоры будут ниже).

Так, первый гласит, что пирацетам оказался неэффективным при ишемическом инсульте, и даже способствовал наступлению летального исхода в первый месяц лечения (однако это статистически не достоверно).

Следующее – пирацетам не спасает при деменции и не помогает при нарушении когнитивных функций. Это показал совокупный анализ более 10 тысяч пациентов.

Также отмечается слабая эффективность пирацетама при постинсультной афазии. То есть, эффект лечения есть, но не выше, чем при языковой терапии.

Не удалось доказать также эффективность пирацетама и при дистрессе плода во время родов, не работает он при серповидно-клеточных анемических кризисах. Так что и тут он в пролете.

Новости О жабе всежрущей и фуфломицине

Пирацетам-Дарница Аптека24

Получается, что пирацетам как бы должен помогать... При этом эффект его сомнительный, да и FDA его почему-то до сих пор не принял.

Кстати, в продвинутых странах пирацетам вовсе из медицинской плоскости перемещается в некую фантастическую, называемую "нейрохакинг", где умственно неокрепшие люди запихиваются химией и БАДами, чтобы стать "сверхлюдьми".

И под завязку "бонус". В 1997 году проводилось исследование PASS, где целью было выявить, поможет ли пирацетам при инсульте, если его дать в первые 12 часов. Результат показал, что эффект такой же, как от плацебо.

Но тут вот какое дело: деньги спонсор уже дал, и нужно выкручиваться, потому ученым пришлось выделить из группы пациентов подгруппу, а из нее под-подгруппу, в которой пирацетам все-таки проявил эффект.

При этом статистическая сила оказалась недостаточной, потому было решено начать исследование PASS II, в котором взялись бы во внимание недостатки и замечания к первому исследованию. Вот только его результаты компания-производитель отказалась предоставить.

Вот так как-то…

Судя по всему, эффект от пирацетама все-таки есть. Но не для пациентов. Для пирацетамомейкеров. Да, "Дарница"?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!