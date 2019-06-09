Певица Карди Би пожаловалсь на проблемы после пластической хирургии

Карди Би рассказала поклонникам, что у нее начались проблемы со здоровьем после последней пластической операции.

Как доказательство она опубликовала шокирующее фото своих опухших ног. Ранее артистке пришлось отменить ряд концертов из-за ухудшения самочувствия. Многие предположили, что певица так пиарится, но ее это разозлило и обидело. На самом деле во время авиаперелетов у Карди Би опухют ноги и живот, поэтому выступать она не может. Лечащий врач посоветовал женщине пока отказаться от сцены и заняться своим здоровьем.

"Посмотрите, как опухают мои ноги каждый раз, когда я летаю. Мой живот опухает еще больше", - пожаловалась знаменитость в субботу.

На странице в Инстаграме певица поделилась подробностями своего состояния. Оказывается, проблемы со здоровьем начались после операции на груди, но, по словам Карди, швы уже успешно заживают и пока артистка сосредоточится на восстановлении.

Карди Би

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