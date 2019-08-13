Перепутал органы! В Киеве женщина впала в кому из-за врачебной ошибки

В Киеве анестезиолог Центрального госпиталя МВД по ошибке ввел интубационную трубку не в трахею, а в пищевод пациентки, из-за чего та впала в кому.

Как сообщают "Факты", 53-летняя Елена Бондаренко уж девять находится в коме из-за того, что во время операции ошибка врача привела к кислородному голоданию и поражению центральной нервной системы.

Брат пострадавшей Артем Бондаренко рассказал, что его сестра приехала из Франции, чтобы провести в Киеве операцию по удалению миомы матки.

"Это должна была быть обычная плановая операция. Во вторник, 20 ноября, Лену прооперировали. На связь она не выходила. Никому из родных не позвонили ни врачи, ни она сама. О том, что во время операции Лена чуть не умерла, а теперь находится в коме, мы узнали только на следующий день, когда наша пожилая мама приехала в больницу, чтобы привезти Лене халат. Мама была уверена, что Лена уже в обычной палате. А оказалось – в реанимации, в тяжелом состоянии", – рассказал мужчина.

Во время операции врачи заметили, что у женщины изменился цвет крови, побледнела кожа. Но анестезиолог сообщил, что все хорошо и надо продолжать операцию. Но через пять минут у пациентки остановилось сердце.

"Когда случилась остановка сердца, анестезиолог, по словам гинекологов, начал делать Лене массаж сердца. Но потом почему-то перестал и побежал в соседнюю операционную, чтобы позвать на помощь заведующего анестезиологией. Это еще одна грубейшая ошибка: он не имел права покидать операционную во время операции. Здесь же получилось, что Лене несколько минут вообще не оказывали помощь. Гинекологи просто стояли рядом, потому что реанимационные мероприятия — это вроде как не их парафия. А анестезиолог ушел", – вспоминал брат.

Елена Бондаренко Факты

Но когда пришел заведующий анестезиологией, то увидел, что у пациентки нет пульса, зрачки расширены, а кожа уже вся синяя – состояние клинической смерти.

"Лена пробыла в состоянии клинической смерти около 20 минут. Потом сердечная деятельность восстановилась. Но 20 минут – это очень много. Кислородное голодание мозга привело к тому, что сестра впала в кому. В этом состоянии она с тех пор и находится", – рассказал Бондаренко.

Отмечается, что первые два месяца Бондаренко находилась в реанимации того же Центрального госпиталя МВД. Потом ее на частном самолете перевезли во Францию.

При этом анестезиолог свою вину отрицает, заявляя, что у пострадавшей были проблемы с сердцем.

"Проблем с сердцем у сестры никогда не было! О том, что у Лены было здоровое сердце, подтверждают и результаты кардиограммы, которую ей делали непосредственно перед операцией", – отмечал брат.

Операция

Однако анестезиолога уволили из госпиталя МВД, и сейчас, предположительно работает в киевской частной клинике.

Киевская прокуратура начала уголовное производство в отношении анестезиолога по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником".

"Экспертиза показала, что во время интубации трахеи врач-анестезиолог допустил в проведении процедуры критический дефект, направив интубационную трубку не в трахею, а в пищевод с дальнейшим подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Халатные действия врача стали причиной развития у пациентки гипоксического состояния с дальнейшим поражением центральной нервной системы. Это привело к развитию длительной комы", – рассказал пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые провели исследование и установили, что врачи и медсестры допускают ошибки при лечении 6% больных.

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