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Китайцев массово косит новый коронавирус: вспыхнула эпидемия

1.4т
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Медики опознали новый вид коронавируса, который спровоцировал вспышки вирусной пневмонии в одной из провинций Китая.

Врачам не удалось выявить механизм передачи инфекции от человека к человеку, сообщает ChinaDialy. При этом предполагается, что вирус распространяется посредством контакта с животными либо из-за употребления в пищу сырых морепродуктов.

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Опасный вирус передается через животных или с пищей

Опасный вирус передается через животных или с пищей

Новый мир

Как известно, новый вирус вызвал вспышку вирусного воспаления легких в городе Ухань китайской провинции Хубэй. По состоянию на 5 января, было зарегистрировано 59 случаев инфицирования. Летальных исходов не зафиксировано.

Сообщается, что экспертам удалось выявить вирус в результате анализа собранных образцов, 15 из которых дали положительный результат. К настоящему времени медики продолжают работу по установлению причин вспышки заболевания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новый коронавирус был обнаружен в Саудовской Аравии.

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Место
Китай
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