ПАТ "Фармак" — єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків за 2017 рік

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України опублікував список найбільших платників податків в Україні за 2017 рік.

Єдина фармкомпанія, яка увійшла до сотні найбільших платників податків, — ПАТ "Фармак".

За 2017 рік сума податкових відрахувань ПАТ "Фармак" становить 526,5 млн грн.

Загалом100 найбільших платників податків перерахували до зведеного бюджету 258,3 млрд грн — більш ніж 70% усіх надходжень.

Довідка

ПАТ "Фармак" – український виробник лікарських засобів європейського рівня. Завдяки високій якості препаратів та інноваційному підходу у виробництві, ПАТ "Фармак" з 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України*. Продукція ПАТ "Фармак" експортується в 20 країн світу. В портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно Компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів. В компанії працюють більше 2600 осіб.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджено та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить близько 15 міжнародних інспекцій.

В компанії працює п'ять новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D.

Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.

З 2015 року у ПАТ "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) у м. Шостка. Планова потужність якого складає 100 тонн субстанцій на рік.

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research