Паника вокруг коронавируса

Пандемия коронавируса в самом разгаре и всем достаточно тяжело справиться с наплывом огромного количества правдивой и сомнительной информации о вирусе и о его жертвах. Из-за этого возникла еще одна своеобразная т.н. эпидемия – пандемия паники, тревоги и страха. Люди закупают немыслимые запасы продуктов и предметов первой необходимости, выстраиваются в огромные очереди в магазинах, и к общественному транспорту, тем самым оказывая неоценимую помощь распространению корнавируса.

Очень часто можно услышать о необходимости мыть руки и держаться на расстоянии от других людей и других необходимых мерах, но далеко не все этому следуют. И все по одной причине: никто не придерживается психологической гигиены, не "защищает" себя от паники и тревожности, связанной с эпидемией. А в таком состоянии очень трудно оставаться благоразумным.

Для того, чтобы защитится от коронавируса, очень важно соблюдать правила, рекомендованные ВОЗ. Но не менее важно также выполнять некоторые простые рекомендации самопомощи как справиться с тревогой и паникой, а также другими неконтролируемыми эмоциями. Это дыхательные техники, методы релаксации и отвлечения, упражнения по напряжению и расслаблению мышц и др., о чем я писала ранее в своих постах.

Но самое главное, что мы должны сделать, это ограничить себя от постоянного информационного потока, который сваливается на нас со всех сторон. В нем далеко не всегда есть необходимая и полезная информация, которая никак не помогает, а только еще больше разжигает яркий костер паники, тревоги и страха. Сделайте усилие над собой и отключитесь хоть на время из этого потока, вдохните свежего воздуха с окна и посмотрите вокруг. Вы увидите, что распускаются листья, цветут абрикосы, красуются разноцветьем пролески и другие весенние цветы на клумбах возле вашего дома и в лесу, где вы можете погулять без скопления людей – весна пришла! Выпейте душистого чаю, почитайте любимые книги, послушайте любимую музыку, вот увидите, насколько проще и легче станет уже к вечеру первого дня без этого информационного мусора.

Коронавирус преследует нас не только на улице и в социальных сетях, но и в беседе с другими людьми. Сейчас редко можно услышать разговоры на другие темы, кроме эпидемии, которые являются чаще всего безрадостными, а люди, которые их ведут - напуганными. Так зачем же об этом разговаривать? Старайтесь контролировать себя и не вступать в бесполезные беседы на эту тему, которые ничего, кроме тревоги, вам не дадут. Переключайте вашего собеседника на другие темы, ведь вокруг столько прекрасного, что действительно хотелось бы обсудить. А если он не хочет переключаться, просто прекратите ваш деструктивный диалог.

А обсуждать можно то, какие книги прочитали во время вынужденного карантина, какие новые фильмы посмотрели и что важное переосмыслили. Вы же не забываете этим заниматься? Или все время уходит на просмотр новостей? Ведь сейчас у вас есть море возможностей: от прохождения различных интересных и полезных онлайн курсов до занятий спортом в домашних условиях, а умеренная физическая нагрузка, кстати, повышает эндорфины, серотонин, которые так нужны нам сейчас вообще и для преодоления тревоги и паники в частности. В конце концов, можно просто заняться уборкой в доме.

Всегда можно найти себе занятие и особенно хорошо, если оно помогает вам развиваться и улучшать уровень своей жизни. Человечество переживало много эпидемий и катастроф, переживет и эту. Вопрос лишь в том, какими вы будете после нее, не станете ли пациентом психиатра. Не поддавайтесь панике и не теряйте время зря!

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