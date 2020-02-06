Паника из-за коронавируса? В Украине смели все медицинские маски

В Украине возник дефицит медицинских масок на фоне паники из-за распространения китайского коронавируса и повышения уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ.

Об этом на брифинге по распространению коронавируса заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНН.

“В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях”, — рассказал Скипальский.

В Украине смели все медицинские маски replyua.net

Стоит отметить, что медицинские маски не защитят здорового человека от рисков заразиться новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Однако маски нужно надевать больным – тем, у кого наблюдаются проявления респираторных инфекций. Так они смогут обезопасить окружающих.

Также обычные медицинские маски на лице не защищают от вирусов или бактерий, переносимых по воздуху. Они свободно держатся на лице и не имеют фильтра. При этом маски снижают риск попадания вируса через чихание или кашель. Также они защищают от инфекций, что передаются через грязные руки в рот.

Как писал OBOZREVATEL ранее, из-за повышения уровня заболеваемости учеников на грипп и ОРВИ в Украине больше всего пострадали школы в Одесской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях.

Уже почти три недели по всем регионам Украины частично приостанавливали обучение в учебных заведениях. Однако грипп не утихает, и местные власти решили отправлять на вынужденные каникулы целые города, а иногда и области

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