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Паника из-за коронавируса? В Украине смели все медицинские маски

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В Украине возник дефицит медицинских масок на фоне паники из-за распространения китайского коронавируса и повышения уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ.

Об этом на брифинге по распространению коронавируса заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНН.

“В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях”, — рассказал Скипальский.

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В Украине смели все медицинские маски

В Украине смели все медицинские маски

replyua.net

Стоит отметить, что медицинские маски не защитят здорового человека от рисков заразиться новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Однако маски нужно надевать больным – тем, у кого наблюдаются проявления респираторных инфекций. Так они смогут обезопасить окружающих.

Также обычные медицинские маски на лице не защищают от вирусов или бактерий, переносимых по воздуху. Они свободно держатся на лице и не имеют фильтра. При этом маски снижают риск попадания вируса через чихание или кашель. Также они защищают от инфекций, что передаются через грязные руки в рот.

Как писал OBOZREVATEL ранее, из-за повышения уровня заболеваемости учеников на грипп и ОРВИ в Украине больше всего пострадали школы в Одесской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях.

Уже почти три недели по всем регионам Украины частично приостанавливали обучение в учебных заведениях. Однако грипп не утихает, и местные власти решили отправлять на вынужденные каникулы целые города, а иногда и области

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован,.,.,.. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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Юг Руси
Юг Руси
А щто скажэт по этому поводу товарищ Супрун? )))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Украинцам не следует переживать. Правительство Украины так и не направило самолёт для эвакуации своих граждан. Украинцы эвакуируются из Китая военными самолётами ВКС министерства обороны России. После прохождения двухнедельного карантина под Тюменью, украинцы смогут вернутся домой. В распоряжении эвакуируемых номера со всеми удобствами, бесплатное 4-х разовое питание, нательное бельё, медицинское обеспечение.
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