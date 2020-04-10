Патоморфологическая лаборатория CSD – медицинское учреждение, позиционирующее себя лидером в сфере патоморфологической диагностики в Украине. К числу основных преимуществ компания относит профессионализм специалистов, полный спектр цитологической и патоморфологической диагностики, качество исследований, инновационный подход.

Однако далеко не все клиенты согласны с этой характеристикой и довольны работой лаборатории, о чем свидетельствуют отзывы на многих сайтах.

В городском справочнике Киева 2gis отзывов немного, но общая оценка составляет 1,7 из 5 звезд. Клиенты недовольны недостоверными результатами, отсутствием результатов в обусловленный срок и непрофессионализмом персонала.

В справочнике ТОП-20 отзывов о лаборатории CSD больше, среди 51 откликов организация набрала 3 из 5 звезд, при этом отличные отзывы лишь на несколько процентов превышают оценку "Ужасно".

Основные претензии, как и в предыдущем случае, касаются недостоверности полученных результатов. Клиентов возмущает, что это происходит в лаборатории такого уровня с высокой стоимостью каждого анализа.

Также пользователи нередко упрекают компанию в отсутствии результатов в назначенный срок. Часто из-за этого пропадает запись к врачу, а поскольку проводимые анализы во многих случаях касаются серьезных патологий (в частности, онкологии), срывается возможность своевременного обращения за медицинской помощью.

На медицинском портале Medcentre.com.ua средняя оценка пользователей чуть превышает 3 балла из пяти. Клиенты недовольны недостоверными результатами, некоторые из них делятся историями о том, что лаборатория обращает внимание на публичную критику и проводит пересмотры. С одной стороны, это говорит о попытке компании сохранить свою репутацию, с другой – о том, что описанные в отзывах людей случаи реальны.

В еще одном справочнике Киева – firmap, где пользователи делятся впечатлениями о работе различных организаций и компаний, рейтинг лаборатории находится также чуть выше трех звезд. Судя по времени оставленного отзыва, проблемы в лаборатории продолжаются уже не первый год.

Лаборатория ведет свои аккаунты в социальных сетях. Так, с отзывами можно ознакомиться на соответствующей странице в Facebook. На этом ресурсе компанию рекомендует каждый 4,2 пользователь из 5.

Показательными являются 2 отзыва, которые фактически дублируют основные претензии клиентов и на других ресурсах. Первый из них – недостоверный диагноз. Клиенту удалось это выяснить благодаря возможности обратиться в лабораторию Израиля. Интерес представляется не только отзыв, но и комментарии сотрудников компании.

Вторая, уже знакомая по другим ресурсам ситуация – задержка ответа. При этом, как видно из предоставленной пользователем переписке, лаборатория может задерживать результат на свое усмотрение, не предупреждая клиента.

Рейтинг Google практически не отличается от среднего рейтинга по аналогичным сайтам – 3,7 из 5 по результатам 54 отзывов. Также типичной является и суть недовольства клиентов.

Подводя итог можно сказать, что ситуация с затягиванием ответов встречается на протяжении нескольких лет, при этом компания не предпринимает попытки наладить коммуникацию с пациентами для того, чтобы заранее уведомить их об этом.

Каждый случай недостоверных результатов должен был бы досконально изучаться, поскольку от этого часто зависит не просто здоровье, но и жизнь пациента. Однако, судя по имеющимся откликам, это скорее исключение, чем правило. Поэтому перед тем, как воспользоваться услугами лаборатории CSD, рекомендуется тщательно взвесить все за и против.

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