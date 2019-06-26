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/Новости медицины

В России произошло массовое отравление в больнице: что известно

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В поселке Ржавки Московской области (Россия) девять пациентов больницы отравились физраствором из капельницы во время процедур.

Через несколько часов у людей поднялась температура и начался озноб, они были срочно доставлены в Солнечногорскую ЦРБ, передает Газета.ру.

Возраст пострадавших – от 49 до 70 лет, все они находились на стационарном лечении.

По факту инцидента правоохранители проводят доследственную проверку и изымают образцы отравленного вещества.

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Капельница

Капельница

pixabay.com

Ранее MedOboz сообщал, что жители Хабаровска попали в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, у них диагностировали трихинеллез.

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Тема
Здоровье
Место
Россия
Тег
лекарства
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