В России произошло массовое отравление в больнице: что известно

В поселке Ржавки Московской области (Россия) девять пациентов больницы отравились физраствором из капельницы во время процедур.

Через несколько часов у людей поднялась температура и начался озноб, они были срочно доставлены в Солнечногорскую ЦРБ, передает Газета.ру.

Возраст пострадавших – от 49 до 70 лет, все они находились на стационарном лечении.

По факту инцидента правоохранители проводят доследственную проверку и изымают образцы отравленного вещества.

Капельница pixabay.com

Ранее MedOboz сообщал, что жители Хабаровска попали в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, у них диагностировали трихинеллез.

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