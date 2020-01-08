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Отношения "врач-больница": как работать за достойную зарплату

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Что делать врачу в новых отношениях "врач-больница"? Если коротко, врачу нужно понять свою ценность, пересмотреть отношения с профсоюзом и создать новый договор с больницей. Итак, по порядку.

  • Надо готовить себя к рыночным отношениям с больницей (фактически – с государством). Чтобы выстраивать рыночные отношения, нужно понимать свою ценность как специалиста. Путей несколько. Например, для начала можно узнать зарплатный фонд заведения в абсолютной цифре и сопоставить свою зарплату со всем зарплатнымо фондом. Также узнать общий бюджет больницы и определить, сколько составляет общий зарплатный фонд, ваша зарплата, расходы на медикаменты составляют, соответственно, в процент от бюджета. Уже есть пару цифр для расчетов. Другой путь – если вы специалист и пациенты хотят именно вашей помощи, посчитайте, сколько НСЗУ перечисляет заведению за медицинскую услугу специалиста, на которого идут пациенты.

  • Если вы являетесь членом профсоюза, больница будет обсуждать ваши условия работы и зарплату с председателем профсоюза. Вы ни на что не будете влиять. Если председатель профсоюза является независимым человеком от администрации и будет отстаивать ваши интересы в договоре, то оставайтесь. Во всех остальных случаях лучше организовано выйти из профсоюзов и не спешить вступать в новые всеукраинские организации. Вы можете заключить коллективный договор в пределах компетенции структурного подразделения. Есть время продумать положение и посоветоваться с юристами, там должно быть прописано. Например, коллектив отделения интенсивной терапии принимает решение о пересмотре отношений с больницей. Через интенсивную терапию инфарктного отделения (5 врачей и 5 мс) проходит 50 острых инфарктов миокарда ежемесячно. НСЗУ дает больнице 750 000 грн на зарплату и медикаменты. Если вы являетесь командой единомышленников, то процесс можно организовать и ни сестры, ни врачи с работы бежать не будут.

  • В ходе переговоров надо учесть одну важную вещь: финансирование заведения идет за предоставление медицинских услуг. Это кардинально должно изменить ваше понимание ценности вашей работы. Если вашу работу можно измерить количеством предоставляемых услуг, не нужно привязывать себя к продолжительности рабочего времени. Работодатели при заключении договора или коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем 40 часов, как предусмотрено трудовым законодательством. Итак, все можно менять посоветовавшись с юристами, вы можете просмотреть свое рабочее время, предусмотреть дополнительные права, льготы, гарантии и прописать это в договоре.

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Отношения "врач-больница": как работать за достойную зарплату

Иллюстрация

  • Составление договора, это творческая работа, не каждому подойдет. Проще идти от желаемого к действительному: опишите свои идеальные условия труда, которые бы вы хотели иметь, чтобы выполнять работу и делать ее с удовольствием; проанализируйте все, что мешает вам делать свою работу эффективно; вспомните свои самые ужасные условия труда, конфликты, и чего не хватало вам, чтобы достойно их завершить. Все эти мысли надо выложить как "техническое задание" и посоветоваться с юристом, как прописать это в договоре. Простыми словами, договор:

  1. должен соответствовать законодательству;

  2. не должен содержать лишних обязательств, которые даже потенциально могут мешать вам предоставлять медицинские услуги, которые относятся к вашей специализации;

  3. должен содержать четкие финансовые расчеты вашей зарплаты.

Оптимально, привязать вашу зарплату в проценте от стоимости услуги или к объему выполненной работы и размера реимбурсации от государства. Это позволит избежать следующих манипуляций с вашей зарплатой и необходимостью пересмотра зарплаты каждый раз после изменения курса валюты или изменения объема реимбурсации государства за медицинские услуги.

Итак, рыночные отношения врачей с больницами/руководством больниц – один из тех первоочередных и важных вопросов наряду с профессиональным оказанием медицинской помощи, на котором нужно врачам сосредоточить внимание и время. Чем больше врачи будут готовы к реформе стационарной медицины, тем меньше будет разочарования, конфликтов или бессмысленных акций под чужими знаменами о подъеме зарплат медикам.

Поскольку до сих пор врачи стационаров не получили четких инструментов или месседжей, которые бы должно было предоставить государство в руки врачей, чтобы те могли выстраивать паритетные двусторонние связи с руководителями/менеджерами больниц, нужно двигаться самостоятельно, потому что времени не так много. Запомните, вы не просите подъема зарплат, врач – не попрошайка. Пойми свою ценность и найди законный способ получить то, что принадлежит тебе

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Автор
Александр Бабляк Александр Бабляк
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
врачи медицина
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