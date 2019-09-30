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"Отказали почки, начались судороги": на Одесщине врачей обвинили в смерти молодой мамы

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В городе Татарбунары Одесской области женщина, родившая ребенка, через шесть дней умерла от HELLP-синдрома. Ее семья обвинила в этом врачей, заявив, что те не заметили осложнения, которое появилось давно и давало о себе знать соответственными симптомами.

Об этом написала родственница Анастасии Дуки – Виктория на своей странице в Facebook. По ее словам, во время беременности в анализах у погибшей обнаружили повышенный белок, также у нее присутствовали сильные отеки. Одесские медики уверили – с такими симптомами женщину нужно было срочно отправить в областную больницу и назначать терапию.

"В Татарбунарах от халатности врачей умерла молодая 25-летняя девушка!!! Без мамы остались двое маленьких детей. Настя только родила своего второго ребенка, мальчика, а через шесть дней ее не стало. Родные считают, что в смерти виноваты медики, которые недообследовали девушку", – написала родственница.

Погибшая Анастасия Дука

Погибшая Анастасия Дука

Facebook Анастасии Дуки

По словам Виктории Дуки, женщина поехала рожать в срок, когда начались схватки. Роды прошли успешно, мальчик был здоровым.

"Уже через полчаса у женщины сильно заболела голова, поднялось давление и заболел живот. Через пару часов с такими симптомами Настя попала в реанимацию, а врачи даже не сообщили об этом ее мужу. На вопрос о серьезности состояния жены врачи уверяли, что все хорошо и волноваться не стоит", – подчеркнула она.

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По ее словам, хоть женщина родила в 7:30, но только в 22:00 татарбунарские медики вызвали скорую из Одессы.

"У Насти уже отказали почки, начались судороги и было коматозное состояние. Одесские медики по приезду отказывались забирать Настю, так как она была в очень тяжелом состоянии и, по их словам, Стас (Муж Анастасии. – Ред.) понял, что та может умереть в карете скорой помощи", – добавила родственница.

Женщина, которая умерла через несколько дней после родов

Женщина, которая умерла через несколько дней после родов

Facebook Анастасии Дуки

Она рассказала, что, когда женщину привезли в Одессу, ей поставили диагноз HELLP-синдром. Тот развивается в третьем триместре беременности. По словам Виктории Дуки, повышенный белок и отеки свидетельствовали именно об этом осложнении.

"Нам сообщили, что с таким диагнозом Настя не должна была рожать естественным путем, а в обязательном порядке ей должны были выполнить кесарево сечения. Мы обвиняем врачей в халатности и убеждены, что сохранить ей жизнь могли, если бы вовремя поставили диагноз. Теперь у Стаса осталась только справка о смерти его жены. В ней написано, что скончалась Анастасия от HELLP-синдрома", – подытожила родственница.

Родственники обвинили врачей

Родственники обвинили врачей

Facebook Анастасии Дуки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лубнах (Полтавская область) медики сообщили родственникам прооперированного мужчины о том, что он умер. Однако уже на следующий день оказалось, что врачи перепутали пациентов с одинаковыми фамилиями и позвонили не той семье.

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Место
Украина Одесса
Теги
смерть врачи
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