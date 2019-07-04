Отдыхали в горах: в Карпатах отравились 8 человек

В Ивано-Франковской области 8 человек были госпитализированы по причине отравления.

Туристы из Одесской и Кировоградской областей отдыхали в долине Крынта возле села Замагора в Верховинском районе. Об этом сообщается на сайте государственной администрации области.

Вечером 3 июля поступило первое сообщение об ухудшении состояния здоровья отдыхающих. Четверо пострадавших были доставлены каретой скорой помощи в Верховинскую ЦРБ. За ночь в больницу привезли еще четырех туристов.

село Замагора Скриншот ikc.if.ua

По состоянию на 5 часов утра 4 июля с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней степени тяжести госпитализированы восемь человек, из них трое детей.

Ранее MedOboz писал, что в летнем лагере "Салют" в курортном селе Коблево Николаевской области отравились более 40 детей.

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