От чего умирают украинцы: названы четыре главные причины

Главной причиной смертности людей в Украине являются четыре группы заболеваний, которые возникают от неправильного образа жизни.

Об этом сообщил в эфире ObozTV заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владислав Збанацкий.

По словам представителя Минздрава, в Украине очень высокий уровень смертности от неинфекционных болезней.

"Есть основные четыре группы заболеваний – сердечно-сосудистые, которые отвечают за 2/3 смертей украинцев, онкологические заболевания, сахарный диабет и хронические болезни легких. По убывающей я рассказал про основные болезни", - отметил он.

Как сообщил Збанацкий, на неинфекционные болезни приходится 80% смертности в стране.

"Эти болезни мы получаем в основном из-за неправильного образа жизни. Сейчас это можно изменить, но об этом надо задуматься каждому и с маленьких шагов начинать менять свою жизнь, чтобы потом не бежать к врачу и не кричать "помогите". Надо самому быть кузнецом своего здоровья", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за первые четыре месяца 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тыс. человек.

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