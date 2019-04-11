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/Новости медицины

Отбеливание зубов признали опасным

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Ученые из Стоктонского университета в Нью-Джерси выяснили, что полоски для отбеливания зубов не так безопасны, как уверяют производители.

Эти средства для отбеливания могут сильно повредить зубы, особенно при частом использовании, сообщает Ridus.ru.

По словам специалистов, в состав отбеливающих полосок входит перекись водорода, которая разрушает костное вещество зуба, снижая количество в ней таких компонентов как дентин и коллаген.

Чтобы доказать вред от применения отбеливающих полосок, ученные обработали удаленные зубы исследуемыми средствами, которые продаются в аптеках. Для достоверности результатов часть зубов поместили в емкости с человеческой слюной.

Процедура отбеливания зубов полосками влияет на количество коллагена, а точнее уменьшает его количество. Поэтому, специалисты рекомендуют использовать полоски как можно реже.

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