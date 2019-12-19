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От чего умирают украинцы: появилась пугающая статистика

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Украинцы чаще всего умирают от последствий заболеваний системы кровообращения. Таких смертей насчитывается около 70% за прошлый год.

Соответствующие данные представил интерактивный сервис "Причины смерти в Украине – 2018", который создали Украинский центр общественных данных и Государственная служба статистики Украины.

Так, отмечается, что от таких болезней умерло более 387 тысяч украинцев. Среди убийц лидируют атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.

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От чего умирают украинцы

От чего умирают украинцы

Иллюстрация

На втором месте находятся онкологические болезни. Они унесли жизни 77 тыс. украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

Еще более 30 тысяч человек умерли в результате отравления, травм и других внешних факторов. 24 тысяч смертей произошли из-за поражения органов пищеварения.

От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего – от СПИДа и различных форм туберкулеза.

Всего за год, согласно данным этого сервиса, умерли 574 тысяч человек (в статистике не учитывались данные с неподконтрольных территорий).

От чего умирают украинцы: появилась пугающая статистика

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодно умирают 1100 человек от онкологического заболевания кожи – меланомы. По словам медиков, этот вид рака становится все агрессивнее.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
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