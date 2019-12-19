От чего умирают украинцы: появилась пугающая статистика

Украинцы чаще всего умирают от последствий заболеваний системы кровообращения. Таких смертей насчитывается около 70% за прошлый год.

Соответствующие данные представил интерактивный сервис "Причины смерти в Украине – 2018", который создали Украинский центр общественных данных и Государственная служба статистики Украины.

Так, отмечается, что от таких болезней умерло более 387 тысяч украинцев. Среди убийц лидируют атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.

От чего умирают украинцы Иллюстрация

На втором месте находятся онкологические болезни. Они унесли жизни 77 тыс. украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

Еще более 30 тысяч человек умерли в результате отравления, травм и других внешних факторов. 24 тысяч смертей произошли из-за поражения органов пищеварения.

От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего – от СПИДа и различных форм туберкулеза.

Всего за год, согласно данным этого сервиса, умерли 574 тысяч человек (в статистике не учитывались данные с неподконтрольных территорий).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодно умирают 1100 человек от онкологического заболевания кожи – меланомы. По словам медиков, этот вид рака становится все агрессивнее.

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