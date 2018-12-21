''Остановим все операции''! В Институте трансплантологии выдвинули жесткий ультиматум Раде

Национальный институт хирургии и трансплантологии имени О.О. Шалимова с 1 января 2019 года остановит все операции, если парламент не отсрочит вступление в силу нового закона о трансплантации органов.

Такой ультиматум выдвинул директор учреждения, руководитель отдела хирургии желудочно-кишечного тракта Александр Усенко в комментарии УНН, уточнив, что очереди на все хирургические процедуры расписаны на четыре месяца вперед.

"Если этот закон не отсрочат, а это не сделано, то я не имею права работать. С 1 января вся трансплантация – вне закона. Я у нас в Институте не имею права делать трансплантации. Мы не будем делать эти операции. Мы готовы, но мы не имеем права по закону это делать", – сказал Усенко.

Уточняется, что врачи ждут подзаконного акта, который позволит им проводить операции. В противном случае процедура по трансплантации после 1 января 2019 года станет уголовно наказуемой.

Речь идет о переносе срока введения в действия раздела VII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая 2018 года Верховной Радой Украины был принят во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно здравоохранения и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку.

Документом предлагается разрешить трансплантацию органов после смерти донора при условии, что тот заранее предоставил письменное согласие. После дачи письменного согласия лицу предоставляется карта потенциального донора и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Видео по теме