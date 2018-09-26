Органы разрушаются: в генах россиян нашли редкую смертельную мутацию

Учеными обнаружена крайне редкая мутация в гене CTNS, которая встречается у россиян и способна провоцировать тяжелые заболевания, медленно разрушая органы человека.

Редкое отклонение было впервые зафиксировано при изучении генетического материала двухлетнего мальчика из Ингушетии. Ребенок попал в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова с необычными симптомами. Статья с результатами работы исследователей опубликована в электронной библиотеке Wiley.

Генетики рассказали, что первые симптомы болезни появляются только к шестому-двенадцатому месяцу жизни ребенка и на раннем этапе до настоящего момента не диагностировались. Отмечается, что мальчик с генной мутацией попал в больницу с рвотой, потерей веса и двигательных навыков.

Нарушения в работе гена CTNS, как отмечают специалисты, приводят к тому, что в лизосомах начинает накапливаться цистин. Это особая алифатическая серосодержащая аминокислота, которая формируется в виде микроскопических кристаллов. Ее накопление в организме приводит к массовой гибели клеток и разрушению органов. Первыми начинают страдать почки и глаза, после чего поражаются другие части тела.

Ученые выяснили, что лечение этой болезни при своевременной диагностике возможно, а терапия проводится с помощью препаратов, выводящих цистин из организма.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в результате редкой мутации развития в Индии родился четырехногий ребенок.