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Органы разрушаются: в генах россиян нашли редкую смертельную мутацию

4.2тЧитать материал на украинском

Учеными обнаружена крайне редкая мутация в гене CTNS, которая встречается у россиян и способна провоцировать тяжелые заболевания, медленно разрушая органы человека.

Редкое отклонение было впервые зафиксировано при изучении генетического материала двухлетнего мальчика из Ингушетии. Ребенок попал в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова с необычными симптомами. Статья с результатами работы исследователей опубликована в электронной библиотеке Wiley.

Генетики рассказали, что первые симптомы болезни появляются только к шестому-двенадцатому месяцу жизни ребенка и на раннем этапе до настоящего момента не диагностировались. Отмечается, что мальчик с генной мутацией попал в больницу с рвотой, потерей веса и двигательных навыков.

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Нарушения в работе гена CTNS, как отмечают специалисты, приводят к тому, что в лизосомах начинает накапливаться цистин. Это особая алифатическая серосодержащая аминокислота, которая формируется в виде микроскопических кристаллов. Ее накопление в организме приводит к массовой гибели клеток и разрушению органов. Первыми начинают страдать почки и глаза, после чего поражаются другие части тела.

Ученые выяснили, что лечение этой болезни при своевременной диагностике возможно, а терапия проводится с помощью препаратов, выводящих цистин из организма.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в результате редкой мутации развития в Индии родился четырехногий ребенок.

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Тема
Здоровье
Объекты
Россияисследование
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Лишняя хромосома у них. Пытаются боярышником и телевизором вылечить. От такого лечения в голове образуется вата, от которой становится полное безразличие и апатия. Короче, пациент скорее мёртв, чем жив.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сказочный долбоёб работает на Обозе, придумывая заголовки. Хотя чего удивляться, он же для скакуасов их придумывает.
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