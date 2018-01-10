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Опрос: нужно ли вакцинировать своего ребенка

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В Украине зафиксирована вспышка опасного инфекционного заболевания - кори.

По данным Минздрава, в стране зафиксировано уже более двух тысяч случаев (в 70 раз больше, чем в прошлом году). Больше всего заболевших в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях.

Болеют как дети, так и взрослые. Буквально недавно, третьего января, стало известно о том, что корью заболело целое предприятие во Львове.

Основной причиной вспышки врачи считают снижение уровня вакцинации.

"МедОбоз" решил выяснить, как вы, наши читатели, относитесь к вакцинации.

Как ранее сообщал "МедОбоз", стало известно, что нужно делать, чтобы уберечься от болезни.

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