В Украине забили тревогу из-за поддельных лекарств: как распознать фальсификат

В Украине активно распространяют нелегальные медицинские препараты.

Фальшивые лекарства могут не помочь вылечиться, а наоборот – ухудшить ситуацию. Об этом сообщает ТСН.

Чаще всего мошенники наживаются на очень дорогих препаратах, предлагая купить их подешевле. Поэтому наибольшему риску подвержены онкологические больные. Например, еще вчера лекарства были в каждой аптеке, а сегодня чиновники нашли какие-то проблемы в их документах. Злоумышленники пользуются этим, предлагая красиво упакованное "ничто".

По данным ВОЗ за 2017 год, каждый десятый препарат в стране, как наша, фальсифицирован. В мире от него умирают сотни тысяч людей ежегодно.

Некачественные препараты везут не только из-за границы, паковать фальсификат могут прямо в Украине. В лучшем случае они – из мела, в худшем – могут привести к серьезным проблемам, а то и смерти.

Фальшивые лекарства persona.top

Чтобы определить качество препарата, необходимо обратить внимание на:

целостность упаковки;

качество полиграфии (на упаковке и в инструкции);

на упаковке должен быть шрифт Брайля, наименование, серия, номер регистрационного удостоверения и клеймо с голограммой.

Также на сайте Гослекслужбы по номеру регистрации препарат можно проверить в специальном реестре.

Ранее MedOboz сообщал, что в Украине поймали мошенников, которые занимались фальсификацией лекарств для онкобольных.

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