Опасные подделки: шокирующие данные о БАДах

В США около 75% американцев ежедневно принимают один или больше БАДов – биологически активных добавок.

Каждый третий ребенок их также принимает. Предполагаемое количество употребления этих препаратов увеличилось с 4 000 в 1994 году до 50 000-80 000 на сегодняшний день. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) .

Ранее канадские ученые из Университета Гуэльфа, Канада, выяснили, что большинство доступных на рынке БАДов являются подделками – 83% продуктов не соответствовали тому, что указано на их этикетке. Только 17% продуктов соответствовали указанным данным.

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Согласно FDA, добавки могут быть отозваны из-за доказанных или потенциальных вредных воздействий. Причины этих отзывов включают:

загрязнение микробами, пестицидами и тяжелыми металлами;

отсутствие диетического ингредиента, заявленного в продукте;

несоответствие его количества, указанному на упаковке.

В исследуемых БАДах также были выявлены примеси и незарегистрированные ингредиенты, некоторые из них вообще состояли только из нейтральных наполнителей (рис, соя, мука).

По данным специалистов из Кембриджского университета, большая часть доступных на рынке биодобавок содержит опасные и запрещенные к применению вещества, а также те, свойства которых не изучены.

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В начале текущего года FDA объявило о новом плане политики контроля с целью осуществления одной из наиболее значительных модернизаций регулирования и надзора за пищевыми добавками за последние 25 лет.

Таким образом, прежде чем принимать пищевую добавку, убедитесь, что она безопасна для вас и соответствует назначению.

Ранее MedOboz писал, что прием пищевых добавок малоэффективен, и только питательные вещества, содержащиеся в продуктах питания, могут улучшить состояние вашего здоровья. Такие добавки, как кальций и витамин D, были связаны с более высоким риском развития рака.

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