Опасность для всего мира: ученые нашли новую жуткую болезнь

Ученые из канадского университета МакГилла обнаружили новое генетическое иммунное заболевание – комбинированный иммунодефицит.

По данным Journal of Experimental Medicine, это произошло во время обследования пациента, страдающего от целого ряда инфекций.

Это заболевание зафиксировано лишь у двух человек в мире, однако даже эти случаи несут потенциальную опасность. Исследователи установили, что за развитие ответственен ген, который расположен в 21 хромосоме. Человек с иммунодефицитом подтвержден различным инфекциям.

Открыть заболевания врачи смогли, когда лечили гражданина Канады, который с раннего детства страдал от вирусных и грибковых инфекций, а также пневмоний и синуситов. Ученые провели генетический анализ, который показал у пациента наличие гена ICOSLG.

Графическая абстракция

Подобный ген также нашли у ребенка, которого называли "мальчик в пузыре". Природа его заболевания еще в прошлом столетии была необъяснимой загадкой. Мальчик был лишен иммунитета, и до 12 лет жил в стерильном пластиковом боксе. Жизнь ребенка не удалось спасти.

Ученые пока не знают, как бороться с этим недугом, однако знание о генетической особенности позволяет диагностировать его заранее. По мнению специалистов, вышеуказанный ген в 21 хромосоме может означать, что он ответствен за развитие иммунодефицита при синдроме Дауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли редкую мутацию в гене CTNS у россиян, которая может спровоцировать тяжелые заболевания.