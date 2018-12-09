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/Новости медицины

Опасность для всего мира: ученые нашли новую жуткую болезнь

6.2тЧитать материал на украинском

Ученые из канадского университета МакГилла обнаружили новое генетическое иммунное заболевание – комбинированный иммунодефицит.

По данным Journal of Experimental Medicine, это произошло во время обследования пациента, страдающего от целого ряда инфекций.

Это заболевание зафиксировано лишь у двух человек в мире, однако даже эти случаи несут потенциальную опасность. Исследователи установили, что за развитие ответственен ген, который расположен в 21 хромосоме. Человек с иммунодефицитом подтвержден различным инфекциям.

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Открыть заболевания врачи смогли, когда лечили гражданина Канады, который с раннего детства страдал от вирусных и грибковых инфекций, а также пневмоний и синуситов. Ученые провели генетический анализ, который показал у пациента наличие гена ICOSLG.

Графическая абстракция

Графическая абстракция

Подобный ген также нашли у ребенка, которого называли "мальчик в пузыре". Природа его заболевания еще в прошлом столетии была необъяснимой загадкой. Мальчик был лишен иммунитета, и до 12 лет жил в стерильном пластиковом боксе. Жизнь ребенка не удалось спасти.

Ученые пока не знают, как бороться с этим недугом, однако знание о генетической особенности позволяет диагностировать его заранее. По мнению специалистов, вышеуказанный ген в 21 хромосоме может означать, что он ответствен за развитие иммунодефицита при синдроме Дауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли редкую мутацию в гене CTNS у россиян, которая может спровоцировать тяжелые заболевания.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Тема
Исследование ученых
Место
Канада
Тег
болезнь
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